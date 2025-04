Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, ospiterà il prossimo 10 aprile il VMUG Italy Community Day presso il suo Auditorium di Ponte San Pietro, all’interno del Global Cloud Data Center.

L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per la community italiana degli utenti VMware, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sulle ultime innovazioni in ambito virtualizzazione.

In qualità di sponsor dell’evento, Aruba Cloud conferma il proprio impegno nel dialogo con le community IT con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più in linea con le esigenze reali del mercato. Partner storico di VMware, Aruba Cloud offre un portafoglio completo di soluzioni, tra cui VMware Cloud Server, Virtual Private Cloud e Hosted Private Cloud, garantendo scalabilità, trasparenza nei costi e la possibilità di implementare soluzioni ibride personalizzate e gestite. Il tutto nel rispetto dei principi di sovranità digitale, assicurando che le infrastrutture siano conformi alle normative europee e rispondano ai più elevati standard di controllo e sicurezza.

“La collaborazione con le community è fondamentale per noi, perché ci permette di confrontarci direttamente con i professionisti che utilizzano la tecnologia e di migliorare l’offerta per renderla più aderente alle reali necessità.” – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud – “Ospitare il VMUG Italy Community Day presso il nostro Campus di Ponte San Pietro è un’opportunità per mostrare il valore delle nostre infrastrutture. Si tratta di un ulteriore tassello della nostra lunga collaborazione con VMware, di cui siamo Pinnacle Partner, con un portafoglio di soluzioni completo per settori regolamentati e pubblica amministrazione.”

“Il nostro obiettivo è fornire un cloud resiliente, scalabile e sicuro, in grado di supportare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione, grazie anche alla tecnologia VMware, che rappresenta uno dei principali standard di mercato in ambito cloud.” – ha dichiarato Luca Spagnoli, Field CTO di Aruba. – “Durante l’evento presenteremo un caso concreto di successo, mostrando come un’infrastruttura Hosted Private Cloud possa migliorare la continuità operativa e ottimizzare i processi produttivi di un’importante azienda manifatturiera.”

“Il valore della community risiede nella condivisione e nel confronto, elementi fondamentali per la crescita e l’innovazione nel settore IT” – ha dichiarato Massimiliano Moschini, VMUGIT Founder and Board Member. – “Eventi come il VMUG Italy Community Day rappresentano un’occasione unica per riunire professionisti, aziende ed esperti, creando un ambiente in cui è possibile esplorare le sfide del settore, approfondire le ultime evoluzioni tecnologiche e scambiare esperienze concrete sulle tecnologie VMware. Siamo particolarmente felici che questa edizione si tenga nella cornice del Global Cloud Data Center di Aruba, una realtà italiana di riferimento nel panorama IT, che con le sue infrastrutture all’avanguardia offre il contesto ideale per un confronto di alto livello.”

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata:

Keynote di Enrico Boverino , Senior Director, Solution Engineering EMEA di Broadcom.

, Senior Director, Solution Engineering EMEA di Broadcom. Sessione Aruba Cloud: VMware on Aruba Cloud – Resilienza Senza Compromessi con Luca Spagnoli , Field CTO di Aruba, e Daniele Busiello , Data Center and Cloud Presale di Aruba, con la presentazione di un caso pratico di implementazione di Hosted Private Cloud.

, Field CTO di Aruba, e , Data Center and Cloud Presale di Aruba, con la presentazione di un caso pratico di implementazione di Hosted Private Cloud. Sessione VMware Cloud Foundation su come costruire, operare e consumare un Private Cloud con gli strumenti di Automation ed Operation, con Matteo Belletti , Senior Solution Engineer, Hybrid Cloud Infrastructure di Broadcom e Christian Faini , Lead Cloud Solution Architect di Broadcom.

, Senior Solution Engineer, Hybrid Cloud Infrastructure di Broadcom e , Lead Cloud Solution Architect di Broadcom. Sessione Tanzu App Platform & Data Services con Ruggero Citterio , Lead Solution Engineer VMware Tanzu, su come una Application Platform può semplificare e velocizzare il lavoro degli sviluppatori per portare applicazioni a microservizi in produzione.

, Lead Solution Engineer VMware Tanzu, su come una Application Platform può semplificare e velocizzare il lavoro degli sviluppatori per portare applicazioni a microservizi in produzione. Visita guidata al Data Center Aruba, con focus sulla costruzione e gestione delle infrastrutture cloud.

Il VMUG (VMware User Group) Italy è la principale community italiana dedicata ai professionisti che utilizzano le tecnologie VMware. Durante la giornata, speaker di rilievo, aziende e membri della community si alterneranno in sessioni tecniche, panel di discussione e momenti di networking, affrontando temi cruciali come l’evoluzione della virtualizzazione, l’ottimizzazione delle infrastrutture IT e la trasformazione del cloud. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di effettuare una visita guidata del Global Cloud Data Center, una tra le infrastrutture tecnologiche più avanzate d’Europa, per toccare con mano l’innovazione.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare: https://vmug.it/vmugit-community-day/

