Sicurezza, agilità e sovranità rappresentano le principali tendenze 2025 in ambito cloud. Con la sua offerta scalabile e conforme Aruba Cloud guida le aziende italiane nella transizione digitale, consolidando la sua posizione di partner strategico per il futuro. Ecco tutte le specifiche del cloud Aruba.

Il cloud per la trasformazione digitale

Il panorama delle soluzioni cloud nel 2025 si presenta ricco di evoluzioni che combinano innovazioni tecnologiche, esigenze normative e sostenibilità. In un contesto caratterizzato da una crescente digitalizzazione, le imprese di tutto il mondo stanno rivedendo le proprie strategie per adattarsi a un ambiente in rapida trasformazione, dove il cloud non è solo una tecnologia abilitante ma un pilastro strategico.

Il 2025 si preannuncia, pertanto, un anno cruciale in termini tecnologici, centrato su cloud ibrido, sovranità del dato e sicurezza informatica, fattori che emergono sempre più come pilastri fondamentali per la transizione in corso.

Cloud ibrido e modernizzazione applicativa

La combinazione di ambienti on-premises, cloud pubblici e privati continuerà durante l’anno in corso a essere una priorità per le imprese italiane, offrendo resilienza e ottimizzazione dei costi. Secondo Gartner, entro il 2025 oltre il 75% delle aziende adotterà strategie multi-cloud.

Aruba Cloud supporta questa transizione con piattaforme conformi ai principali standard di mercato che garantiscono flessibilità e riduzione del lock-in tecnologico.

Anche l’adozione di tecnologie cloud-native, come container e Kubernetes, sta accelerando. Soluzioni come queste, disponibili anche su Aruba Cloud, permettono alle aziende di migrare applicazioni legacy a infrastrutture moderne, garantendo maggiore agilità operativa e la possibilità di scalare le applicazioni in base alle esigenze aziendali.

Inoltre questo approccio stimola l’utilizzo di ambienti multicloud, nell’ottica di distribuzione geografica dei carichi ma anche di ottimizzazione dei costi.

Sicurezza, conformità normativa e resilienza operativa: DORA e NIS2

Alla luce della crescente ondata di minacce informatiche e per salvaguardare la continuità operativa nella produzione e fornitura di servizi essenziali per il pubblico nel settore finanziario e in quelli strategicamente rilevanti la conformità alle normative europee in tema di cyber security, come DORA e NIS2, è sempre più centrale.

L’infrastruttura di Aruba Cloud è progettata per soddisfare i requisiti di sicurezza con numerose certificazioni relative all’infrastruttura data center proprietaria, alle certificazioni ISO (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27035, ISO 22301, ISO 9001 e CSA STAR Level 2), supportando aziende e PA nella protezione del patrimonio informativo e nella continuità operativa.

Il Regolamento DORA e la Direttiva NIS2 puntano a rafforzare la resilienza operativa digitale delle aziende e in settori particolarmente rilevanti (identificati con il Settore finanziario e in ulteriori settori definiti come “altamente critici” o “critici”), in un panorama sempre più connesso, e quindi anche più vulnerabile.

Secondo l’IDC MarketScape European Public Cloud IaaS 2024, inoltre, quando si tratta di selezionare partner strategici per i progetti cloud, sono i provider locali che guadagnano sempre più rilevanza all’interno dell’ecosistema dei partner. Questo perché le imprese tendono a orientarsi sempre di più verso fornitori di cloud locali, con l’obiettivo di aumentare la salvaguardia della sovranità dei dati.



Se la resilienza operativa digitale è la capacità di un’organizzazione di mantenere operativi i propri sistemi, anche in caso di attacchi o incidenti informatici, i settori critici o altamente critici, che ne sono coinvolti, sono quegli ambiti considerati essenziali per la stabilità economica e il funzionamento di un Paese (reti elettriche, sistemi di trasporto, ospedali, piattaforme tecnologiche come cloud e data center, settore finanziario, sanità, PA, ecc.).

Aruba assiste le imprese nel percorso di adeguamento con soluzioni personalizzate per ogni settore e garantisce sicurezza e compliance in ogni fase, grazie alla sua esperienza e a un’infrastruttura tecnologica avanzata:

network europeo di data center proprietari

certificazioni di sicurezza e Certification Authority accreditate a livello europeo;

a livello europeo; modello avanzato di risk management con monitoraggio continuo delle minacce emergenti e soluzioni di disaster recovery integrate nel cloud e piani di backup avanzati,che permettono alle aziende di reagire rapidamente a eventuali crisi.

Le certificazioni ACN e le qualifiche QC3, AI3 e QI3

Il Gruppo Aruba ha inoltre ottenuto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) la qualifica al livello 3 (QC3) per i suoi servizi di Virtual Private Cloud e Hosted Private Cloud. Questo riconoscimento attesta che il cloud di Aruba è abilitato a trattare anche i dati e i servizi strategici, oltre a quelli ordinari e critici, della Pubblica Amministrazione, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, resilienza e conformità alle normative più rigorose.

La qualifica al livello 3 per i servizi cloud (QC3) si aggiunge alla già ottenuta qualifica al livello 3 per l’infrastruttura (AI3) di Aruba, consolidando l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni cloud sicure e affidabili. Grazie a queste qualifiche, Aruba è in grado di supportare le Pubbliche Amministrazioni nella transizione digitale, trattando ogni tipologia di dato, compresi quelli strategici della PA (qualifica QI3), la cui compromissione potrebbe avere un pregiudizio sulla sicurezza nazionale.

In dettaglio, i servizi cloud di Aruba qualificati al livello 3 sono:

Virtual Private Cloud : una soluzione public cloud versatile per la creazione e gestione in tempo reale di infrastrutture cloud complesse che uniscano la flessibilità del public cloud con la sicurezza del private cloud e che includono possibilità di Disaster Recovery e Business Continuity. La piattaforma VMware Cloud Director garantisce l’interoperabilità con altre infrastrutture cloud private o ibride;

: una soluzione public cloud versatile per la creazione e gestione in tempo reale di infrastrutture cloud complesse che uniscano la flessibilità del public cloud con la sicurezza del private cloud e che includono possibilità di Disaster Recovery e Business Continuity. La piattaforma VMware Cloud Director garantisce l’interoperabilità con altre infrastrutture cloud private o ibride; Hosted Private Cloud: una soluzione single tenant altamente personalizzabile che consente ai clienti di gestire risorse computazionali dedicate come vCPU, RAM e storage. La soluzione include funzionalità avanzate di sicurezza e Disaster Recovery, con la possibilità di scegliere il software di virtualizzazione, come VMware o Hyper-V.

Aruba Cloud Pinnacle Partner di VMware

Aruba Cloud può annoverare il titolo di Pinnacle Partner di VMware e la sua offerta si distingue per soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide tecnologiche e normative.

Far parte del Broadcom Advantage Partner Program, la più alta qualifica per i cloud provider, consente di offrire soluzioni cloud avanzate per accompagnare le aziende nel loro percorso di trasformazione.

L’obiettivo di Aruba Cloud è garantire una maggiore flessibilità grazie a un portafoglio completo di soluzioni basate su VMware, con servizi cloud che coprono ogni esigenza in termini di efficienza, sovranità e sicurezza.

Data center a basso impatto ambientale

La sostenibilità è un elemento chiave per il futuro digitale. I data center di Aruba sono green by design, dimostrando che è possibile combinare alte prestazioni e basso impatto ambientale.

Inoltre, l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale (AI) consente di ottimizzare processi e costi, favorendo una gestione IT più efficiente.

Sicurezza, agilità e sovranità rappresentano le colonne portanti della tecnologia nel 2025. Aruba Cloud, con la sua offerta scalabile, conforme e attenta all’ambiente, è pronta a guidare le aziende italiane nella transizione digitale, consolidando la sua posizione di partner strategico per il futuro.

