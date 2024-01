Nuovi posti disponibili per i percorsi formativi per Technical Operator in partnership con Adecco in partenza il 12 Febbraio e per Cyber Security Specialist con Experis Academy dal 15 Febbraio. Piroddi (Aruba Academy): “Aruba Academy continua a rappresentare un ponte tra due mondi, quello della formazione e quello delle imprese, che devono necessariamente collaborare per far emergere i migliori talenti”.

Per candidarsi al corso di formazione per Technical Operator: http://aru.ba/academytechops

Per candidarsi al corso di formazione per Cyber Security Specialist: http://aru.ba/academycybersecurity

Aruba, cloud provider italiano nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, attraverso la sua Aruba Academy, prosegue nel proprio obiettivo di incentivare la formazione di profili specializzati e colmare lo skill gap esistente.

Sono già stati annunciati i primi due percorsi formativi del 2024 promossi da Aruba Academy, in dettaglio il corso per Technical Operator in partnership con Adecco – leader nel recruitment – in partenza il 12 Febbraio e quello per Cyber Security Specialist con Experis Academy – il Training Provider di Experis specializzato nella formazione tecnica sul segmento IT & Technology – a partire dal 15 Febbraio.

Sono 13 i posti disponibili per apprendere i compiti fondamentali, obiettivi e responsabilità, della funzione Tech Ops: la gestione dell’intera componente IT delle sale dati con presidio fisico continuativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per garantire sicurezza, ordine e controllo di tutto ciò che accade all’interno. Inoltre, il provisioning e deprovisioning fisico di prima installazione di tutti gli apparati informatici interni alle sale dati quali server, storage, cablaggi e qualsiasi altro asset contenuto all’interno dei rack, la stesura di cablaggi tra le aree data center e supporto ai clienti per gli accessi alle sale dati, allestimento delle aree dedicate dei clienti. La durata sarà di 6 settimane (dal 12 Febbraio al 22 Marzo), con lezioni dal lunedì al venerdì, in modalità di aula virtuale per una durata di 240 ore.

“Aruba Academy continua a rappresentare un ponte tra due mondi, quello della formazione e quello delle imprese, che devono necessariamente collaborare per far emergere i migliori talenti da inserire nel mercato del lavoro” – ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy. – “I data center sono destinati a rimanere un elemento centrale nell’elaborato universo digitale, per tale ragione la figura del Tech Ops rappresenta una professionalità che sarà sempre più richiesta e che necessita di essere formata a dovere.”

Sono, invece, 7 i posti disponibili per il percorso formativo legato alla figura del Cyber Security Specialist, con l’obiettivo di formare e creare professionisti esperti nell’ambito della cybersecurity e nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici e delle reti. Le risorse verranno formate in ambito Security Intelligence e, grazie a questo percorso formativo, saranno in grado di utilizzare strumenti SOAR e tecnologie di raccolta dati e di segnalazioni relative alle minacce, eseguire operazioni di threat hunting e apprendere le competenze necessarie per operare all’interno di un SOC (Security Operation Center) o come Penetration tester. La durata della formazione sarà di 5 settimane (dal 15 Febbraio al 22 Marzo), con lezioni dal lunedì al venerdì in modalità aula virtuale, per una durata di 216 ore.

“Si tratta della seconda edizione della Cyber Security Academy” continua Italo Piroddi “che abbiamo reso ancora più abilitante attraverso due opportunità di specializzazione: Addetto al Security Operation Center e Penetration Tester. Siamo orgogliosi di poter inserire in azienda giovani laureati in materie STEM attraverso questi percorsi di Alta Formazione.”

Entrambi i corsi sono aperti alla partecipazione di giovani laureati/e o diplomati/e in area STEM, con forte propensione al ruolo e passione per il settore, che desiderino acquisire skill tecnologiche sempre più specifiche ma anche competenze gestionali per affrontare un percorso di carriera in questo ambito. L’azienda incoraggia la presentazione di candidature femminili, ancora molto limitate nell’ambito delle discipline STEM.

Per quanti porteranno a termine con profitto il percorso formativo per le figure di TechOps sarà previsto un ulteriore iter di colloqui per valutare i profili da inserire in azienda. Per i profili selezionati nel corso di Cybersecurity è previsto l’inserimento diretto in organico. Entrambi i percorsi formativi saranno finanziati per cui gratuiti per tutti i partecipanti.

Per candidarsi al corso di formazione per Technical Operator: http://aru.ba/academytechops

Per candidarsi al corso di formazione per Cyber Security Specialist: http://aru.ba/academycybersecurity