Arrivano freddo e neve, maltempo su adriatiche e al Sud (video)

Al Nord

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, con isolate nevicate a quote basso-collinari su Alpi e Romagna. Al pomeriggio avremo tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa su tutti i settori; non sono previste variazioni nella notte.

Al Centro

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e nevicate a quote collinari, sereno sulla Toscana. Al pomeriggio insistono i fenomeni su Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo con neve fino a 300-400 metri, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Al Sud e sulle Isole

Maltempo al mattino tra Campania e Molise con neve fino a quote collinari, tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio piogge in estensione sulle regioni peninsulari, con ancora nevicate fino a 500-800 metri. In serata precipitazioni in intensificazione, con fenomeni nevosi fino a 500-600 metri; sereno sulla Sardegna.

Temperature

Minime in calo al centro-nord, in aumento al meridione; massime in generale diminuzione.

Tendenza per domenica