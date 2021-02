Afflusso d’aria gelida sull’Italia e neve ance al piano un po’ su tutte le regioni, in particolare Appennini, adriatiche e al Sud. Temperature in drastico calo.

Previsioni del tempo per venerdì 12 febbraio

AL NORD

Neve in arrivo fino in pianura sul Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi con deboli nevicate solo sul Piemonte, estensione dei fenomeni alle regioni citate precedentemente entro la serata. Tempo asciutto altrove salvo deboli piogge lungo le coste della Liguria.

AL CENTRO

Tempo ancora stabile al mattino sulle regioni centrali ma con cieli per lo più nuvolosi, deboli precipitazioni in arrivo dal pomeriggio sulla Toscana in estensione a tutte le regioni in serata e nottata. Neve in calo e localmente fino in pianura tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Peggioramento in arrivo anche al sud Italia, deboli piogge al mattino ed al pomeriggio solo tra Calabria e Campania. Dalla sera maltempo prima in Sardegna con fenomeni anche intensi, poi su tutto il meridione. Quota neve in forte calo in nottata sulle regioni peninsulari e fino in pianura.

TEMPERATURE

In drastico calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.