Arriva il maltempo, prime piogge al Nord e più freddo

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

Molte nuvole in transito sulle regioni del Nord con locali fenomeni specie su Alpi, Liguria e Friuli. Più asciutto sulle altre regioni. Ancora cieli nuvolosi in serata e nottata con deboli piogge sparse. Neve in calo fin verso i 1000-1200 metri.

Sul Centro Italia nuvolosità irregolare in transito al mattino, ma con locali piogge solo sulla Toscana. Spazi di sereno più ampi nel pomeriggio. Peggiora tra la sera e la notte con piogge su Toscana, Umbria e Lazio.

Tempo in prevalenza asciutto al Sud per gran parte della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata con piogge in arrivo su Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature minime stazionarie e massime in generale calo specie al Centro-Nord.

Tendenza

Ultima settimana del mese iniziata con l’anticiclone che protegge l’Italia portando tempo stabile e assenza di fenomeni. Le Temperature al momento sono bel al di sopra delle medie stagionali.

A partire da domani però ci attendiamo un brusco cambio di rotta con un generale calo delle temperature azionato dall’arrivo di aria polare che porterà la colonnina di mercurio tra mercoledì e giovedì a scendere anche di 5-15 gradi.

Il fronte freddo attraverserà il nostro paese da nord ovest verso sud est: con possibilità che la quota neve scenda fino ai 300-500 metri, in base a quanto proposto questa mattina dal modello americano GFS.

La primavera meteorologica inizierà il 1° marzo e potrebbe essere caratterizzata da condizioni instabili: la causa risale al vortice polare che inizia a perdere i pezzi. L’enorme serbatoio di aria fredda dovrà essere dissipato mediante scambi meridiani.

Le condizioni meteo potrebbero farsi quindi invernali non solo a marzo, ma anche nei mesi di aprile maggio.