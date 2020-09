Arriva il maltempo autunnale sull’Italia, week end di pioggia (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione generale

A partire dalle prossime ore le nubi tenderanno ad estendersi su gran parte del Nord Italia parallelamente alla formazione di piogge e temporali anche intensi. La giornata di domani vedrà la definitiva instaurazione di condizioni di maltempo anche intenso su tutta Italia: ciò che risalterà maggiormente sarà la neve attesa sull’arco alpino fino a 1200-1400 metri di quota.

Temporali e piogge sono attese al Nord Italia come anche al Centro-Sud. Per quanto riguarda il fine settimana, le ultime proiezioni dei modelli, mostrano l’isolamento della saccatura nord atlantica con maltempo diffuso e temporali anche intensi.

Previsioni per venerdì 25 settembre

AL NORD



Maltempo intenso al mattino sulle regioni settentrionali con piogge diffuse, fenomeni presenti anche al pomeriggio e in serata sul settore orientale mentre ad ovest andremo incontro ad un miglioramento. Neve in arrivo su Alpi e Appennino fino a 1200-1500 metri di quota.



AL CENTRO



Ennesima giornata caratterizzata dal maltempo anche sulle regioni centrali d’Italia con piogge e temporali diffusi specie su Toscana, Umbria e Lazio. Attenuazione dei fenomeni solo in nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Alto rischio nubifragi al meridione, specie su Sardegna, Campania e Calabria. Tempo più stabile e soleggiato solo in Sicilia e in Puglia dove le precipitazioni potrebbero arrivare solo dalla sera.



Temperature in sensibile calo al centro-nord Italia, stazionarie al sud.