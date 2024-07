Partito dallo Spazioporto europeo della Guyana francese il volo inaugurale di Ariane 6. Il saluto del Presidente francese Macron: “Orgoglio francese ed europeo”. Come ha dichiarato il Direttore generale dell'ESA, con questo lancio si “ripristina pienamente l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio".

Ariane 6 nello spazio

“Questa è la nostra storia nello spazio, la nostra autonomia strategica, motivo di orgoglio francese ed europeo. Il primo lancio di Ariane 6 è un successo!”, ha scritto sui social il presidente della Repubblica francese, Ammanuel Macron.

Ieri pomeriggio dallo Spazioporto europeo della Guyana francese è stato effettuato il volo inaugurale del nuovo lanciatore pesante europeo Ariane 6, frutto del lavoro congiunto di una squadra di 13 Paesi, compresa l’Italia, guidata dell’Agenzia spaziale europea (ESA), assieme al Centre national d’études spatiales di Parigi (CNES), ad ArianeGroup e Arianespace.

“Ariane 6 è sicuramente il lanciatore giusto per il mercato commerciale”, ha detto all’Ansa il direttore del Trasporto spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea, Toni Tolker-Nielsen.

Un lancio che consente all’Europa di immettersi in corsa in questa nuova fase storica della space economy, potenziando la propria autonomia tecnologica, soprattutto da un punto di vista non solo scientifico, ma commerciale.

In questo modo, ha affermato Josef Aschbacher, Direttore generale dell’ESA, si “ripristina pienamente l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio“.

Il prossimo lancio di Ariane 6 è previsto per quest’anno con il primo volo commerciale, con Arianespace come operatore e fornitore di servizi di lancio.

Maggiore capacità di carico

“Il mio primo pensiero va a tutti i team di Kourou, Parigi, Vernon, Les Mureaux, Tolosa, Brema, Lampoldshausen, Liegi, Barcellona, Colleferro, Zurigo e di tutte le altre località in Europa che hanno reso possibile questo successo. Vorrei rendere omaggio all’impegno dei dipendenti di CNES, ESA, ArianeGroup, Arianespace e i nostri subappaltatori”, ha dichiarato Philippe Baptiste, CEO del CNES.

Alle 17:06, un’ora dopo il decollo, il primo gruppo di satelliti a bordo di Ariane 6 è stato rilasciato dallo stadio superiore e messo in orbita a 600 km dalla Terra. Il volo inaugurale trasportava satelliti ed esperimenti di varie agenzie spaziali, aziende, istituti di ricerca, università e giovani professionisti.

Un test importante, nel quale il lanciatore rilascerà i suoi carichi sulla stessa orbita, ma in tempi diversi: prima i cubesat, 14 in tutto fra i 5 esperimenti e i 9 dimostratori tecnologici, sia di istituzioni di ricerca sia da aziende private.

Cresce anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Nel corso di questo volo, infatti, lo stadio superiore di Ariane 6 rilascerà due capsule di rientro prima di penetrare nell’atmosfera terrestre per uno smaltimento pulito, consumandosi per combustione senza provocare danni e senza lasciare detriti spaziali in orbita.

