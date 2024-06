L’annuncio del Direttore generale dell’Esa all’ILA Berlin Air Show. L’obiettivo è competere con altre imprese internazionali, come SpeceX, nel nascente mercato dei lanci spaziali commerciali. Buone notizie dall’ultimo test in Sardegna per il razzo italiano Vega-C, se tutto va bene tornerà a volare entro il 2024.

Tutto pronto per l’Ariane 6, fissata la data di lancio

L’annuncio è arrivato direttamente dal Direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, in occasione di un suo intervento all’ILA Berlin Air Show: il primo lancio di Ariane 6 è stato fissato per il 9 luglio 2024.

Ariane 6 (alto circa 62 metri, con un diametro di oltre 5 metri) sostituirà il suo predecessore di grande successo, Ariane 5, come lanciatore europeo di grandi dimensioni. Modulare e agile, è spiegato in un articolo dedicato sul sito dell’Esa, Ariane 6 ha uno stadio superiore riaccendibile che gli consente di lanciare più veicoli spaziali su orbite diverse in un singolo volo.

Ariane 6

Assieme ad Aschbacher c’erano anche i partner della Task Force Ariane 6, il CEO di ArianeGroup, Martin Sion, il CEO del CNES, Philippe Baptiste, e il CEO di Arianespace, Stéphane Israël.

“Ariane 6 segna una nuova era di viaggi spaziali europei autonomi e versatili. Questo potente razzo è il culmine di molti anni di dedizione e ingegno da parte di migliaia di persone in tutta Europa e, con il suo lancio – ha spiegato Aschbacher – ripristinerà l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio. Sono lieto di annunciare che il primo tentativo di lancio avrà luogo il 9 luglio. Vorrei ringraziare le squadre sul campo per il loro lavoro instancabile, sinergia e dedizione in questo ultimo tratto della campagna inaugurale. Ariane 6 è il razzo europeo in grado di rispondere alle nostre esigenze odierne e adattarsi alle nostre ambizioni future”.

Competere nel nuovo mercato dei lanci commerciali

Alla base di lancio europea nella Guyana francese, numerosi carichi utili sono stati integrati sull’alloggiamento di Ariane 6 a loro dedicato e protetto dall’ogiva. L’ultimo grande traguardo prima del lancio sarà la prova di ripetizione generale che include l’uso dei propellenti. Completata questa attività, la Task Force di Ariane 6 fornirà un aggiornamento congiunto sul volo inaugurale.

Ariane 6 è un lanciatore di ultima generazione che consentirà all’Esa e ad ArianeGroup di competere con altre imprese internazionali, come SpeceX, nel nascente mercato dei lanci spaziali commerciali.

L’ArianeGroup ha deciso di puntare a un design non riutilizzabile ma di tipo modulare, che permette di diminuire i costi operativi (basta pensare che il P120C, oltre a essere il booster dell’Ariane 6, è anche il primo stadio del Vega C).

Il lanciatore italiano Vega-C verso il ritorno in volo

Vega-C

E a proposito di Vega-C, è andato bene il test del motore a propellente solido Zefiro-40 a Salto di Quirra, in Sardegna. Un risultato fondamentale, che autorizza l’Agenzia spaziale italiane ad annunciare il ritorno al volo del lanciatore Vega-C entro la fine del 2024.

Lo Zefiro-40 è un motore a razzo alto 7,6 metri, caricato con oltre 36 tonnellate di propellente solido. Per questo test, il motore è stato installato sul suo banco di prova orizzontale. Il motore Zefiro-40 è sviluppato e prodotto da Avio nello stabilimento di Colleferro, vicino Roma.

Un secondo test sarà effettuato dopo l’estate per confermare gli ultimi dati raccolti, probabilmente ad ottobre, come una delle tappe finali di avvicinamento allo spazioporto europeo nella Guyana francese.

Vega-C è una versione potenziata della famiglia dei lanciatori Vega. Il Vega originale è stato lanciato nel 2012 ed ha volato 21 volte. L’ultimo volo Vega è previsto quest’estate, dopodiché il modello sarà ritirato e gli subentrerà Vega-C. La variante Vega più piccola non utilizza lo stadio Zefiro-40.