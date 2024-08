Apple, tutte le indiscrezioni sull’iPhone 16

iPhone 16 è il prossimo smartphone di casa Apple in arrivo dopo la serie 15. La nuova gamma sarà annunciata a settembre 2024, durante l’evento annuale di Apple. Da i vari leak usciti nel corso degli ultimi mesi cerchiamo di capire come sarà il nuovo melafonino di casa Apple.

Specifiche display

L’insider Majin Bu ha pubblicato un’immagine che probabilmente proviene dalla Cina, dove sarebbe partita la produzione dei vetri protettivi per gli iPhone che saranno ufficiali a settembre. Per la prima volta in tempi recenti, con gli iPhone 16 Apple avrà una gamma composta sempre da quattro modelli come la serie 15 ma con altrettante diagonali. La serie attuale le ha uguali a due a due: 6,1 pollici per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, 6,7 pollici per iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max.

da 6,1 pollici (invariato) il display della versione 16

da 6,3 pollici (+0,2) il display della versione 16 Pro

da 6,7 pollici (invariato) il display della versione 16 Plus

da 6,9 pollici (+0,2) il display della versione 16 Pro Max.

Fotocamera e Soc

Sembra che i modelli in arrivo saranno dotati di chip più veloci, i A18 di prossima generazione, dimensioni maggiori per la linea Pro, miglioramenti della fotocamera e forse un nuovo pulsante Home.

Riguardo la fotocamera è atteso il debutto della lente periscopica. La novità contribuirà ad incrementare del 5-10% le spedizioni dei nuovi modelli rispetto a quelli attuali 15 Pro e 15 Pro Max. Sulla serie Pro ci sarà anche una seconda new entry costituita dalla fotocamera ultra grandangolare da 48MP con sensore 1/2,6″ e pixel da 0,7um. In breve:

nuova lente periscopica

cam ultra grandangolare iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: 48MP output 12MP pixel da 0,7um sensore 1/2,6″ 6P



Il pulsante Action, che era limitato ai modelli 15 Pro, potrebbe inoltre essere esteso a tutti i modelli iPhone 16. Si dice inoltre che la gamma in arrivo abbia anche un nuovo Capture Button, per scattare foto e registrare video. Questo funzionerà come il pulsante di scatto di una fotocamera digitale, rilevando più livelli di pressione per la messa a fuoco durante la cattura di un’immagine.

Sembra inoltre che Apple stia pianificando una nuova disposizione verticale delle lenti della fotocamera che si discosta dalla precedente configurazione diagonale.

Colori e ChatGPT integrato

Ci sono voci contrastanti sulla gamma di colore per i modelli di iPhone 16. Pare ci saranno sette colori, tra cui blu, rosa, giallo, verde, nero, bianco e viola.

Inoltre, le funzioni di intelligenza artificiale annunciate da Apple durante la WWDC, come l’integrazione di Siri più intelligente e ChatGPT, non saranno disponibili nel lancio iniziale di iOS 18 e dei nuovi dispositivi. Apple è passata alla tecnologia USB-C con la gamma iPhone 15 e si prevede che sarà lo stesso anche per i modelli iPhone 16.

iPhone 16 Pro con Wi-Fi 7

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dal DigiTimes, i prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero essere tra i primi dispositivi Apple a supportare il Wi-Fi 7, implicando tutta una serie di importanti migliorie nella connettività.

Qualora così dovesse effettivamente essere, il supporto per il Wi-Fi 7 consentirà ai nuovi smartphone della mela di inviare e ricevere dati contemporaneamente sulle bande da 2.4GHz, 5GHz e 6GHz, con un incremento della velocità di connessione, latenza ridotta e una connettività più affidabile.

Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, invece, hanno introdotto il supporto per il Wi-Fi 6E, mentre i precedenti iPhone 11 a iPhone 14 supportano il Wi-Fi 6

Batteria

Secondo una recente indiscrezione, tra le svariate novità per la futura famiglia iPhone 16 ci sarà anche una batteria più grande e, quindi, anche su un’autonomia probabilmente più duratura rispetto al passato.

L’incremento va dai 2.5% di iPhone 16 Pro rispetto a 15 Pro al 6.3% del modello standard, mentre il Plus cala di ben l’8.6%. Lo specchietto riassuntivo:

iPhone 16 batteria da 3561 mAh, +6.3% rispetto a iPhone 15 (3349 mAh);

iPhone 16 Plus: 4006 mAh, -8.6% rispetto a iPhone 15 Plus (4383 mAh);

iPhone 16 Pro: 3355 mAh, +2.5% rispetto a iPhone 15 Pro (3274 mAh);

iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh, + 5.7% rispetto a iPhone 15 Pro Max (4422 mAh).

Memoria e prezzi iPhone 16

Apple dovrebbe offrire lo stesso prezzo per tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone 16, ma con nuovi tagli di memoria per il modello 16 Pro, che partirà da un minimo di 256 GB di spazio archiviazione, eliminando per la prima volta l’opzione iniziale da 128 GB sul suo modello Pro più piccolo.

I prezzi in Italia dovrebbero essere questi:

16: 979€;

16 Plus: 1.139€;

16 Pro: 1.239€;

16 Pro Max: 1.489€.

