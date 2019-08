Apple presenterà l’iPhone 11 il 10 settembre, ma occhi puntati su Apple TV+

L'azienda guidata da Tim Cook ha ufficializzato l'evento per il prossimo 10 settembre, dove certamente saranno presentati i nuovi iPhone. Ma ci sarà spazio anche per il nuovo servizio streaming Apple TV+.

Il 10 settembre 2019, presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, sarà il giorno di presentazione del nuovo iPhone.

iPhone 11 o iPhone Pro?

Secondo quanto riferito, il prossimo iPhone di Apple, che dovrebbe chiamarsi iPhone 11 o iPhone Pro, arriverà con un nuovo sistema di fotocamera a tripla lente per scattare foto ultra grandangolari simili ai nuovi smartphone Samsung.

Il nuovo iPhone arriverà probabilmente in tre diverse versioni, in linea con il modello Apple stabilito nel 2017. Ci aspettiamo di vedere un successore di iPhone XS e iPhone XS Max di dimensioni maggiori, oltre a un follow-up per iPhone XR. Nessuno di questi nuovi iPhone sarà compatibile con il 5G, poiché Apple dovrebbe rilasciare il suo primo smartphone 5G nel 2020.

Le vendite dell’iPhone continuano a scendere

L’ultima ricerca di Gartner ha evidenziato un calo di vendite di smartphone in tutto il mondo dovuto al crollo della domanda di dispositivi di fascia alta. Proprio per questo motivo le vendite degli iPhone stanno continuando a diminuire di anno in anno, anche se a un ritmo inferiore rispetto al primo trimestre del 2019.

Apple ha venduto poco più di 38 milioni di iPhone nel secondo trimestre, con un calo del 13,8% su base annua. La sua quota di mercato è scesa al 10,5 percento dall’11,9 percento di un anno fa.

La casa di Cupertino non sembra dunque aver beneficiato dello scontro tra la Casa Bianca e Huawei, alla quale ha ormai ceduto il ruolo di seconda forza sul mercato mondiale degli smartphone.

Non solo iPhone: l’Apple Tv sarà la protagonista

All’evento del 10 settembre occhi puntati sul servizio di streaming Apple TV+ che sarà lanciato nel giro di pochi mesi, più precisamente il prossimo 5 novembre.

Apple TV+ sarà un servizio piuttosto peculiare, nato senza l’intenzione di fare concorrenza diretta a Netflix e simili, ma più come aggregatore di servizi e contenuti di terze parti, pur con l’aggiunta di produzioni originali, che arricchiranno e impreziosiranno un catalogo idealmente sconfinato.

Secondo Bloomberg, il prezzo mensile di lancio del nuovo servizio sarebbe di 9,99 dollari, decisamente superiore a quello già annunciato ufficialmente da Disney+ che sarà di 6,99 dollari al mese, con il lancio previsto il 12 novembre. Insomma sarà un autunno caldo per lo streaming video.