Apple, l’unica big tech che fino ad oggi aveva evitato il taglio di posti di lavoro in un periodo in cui tutto il settore tecnologico sta vivendo una crisi sempre più profonda, darà al via ad un serie di (limitati) licenziamenti.

Secondo quanto affermato da Bloomberg, la casa di Cupertino avrebbe recentemente annunciato l’intenzione di eliminare alcune posizioni all’interno dei team “development and preservation” dei negozi vendita al dettaglio aziendali che solitamente si occupano della realizzazione e della manutenzione degli Apple Store e altre strutture in tutto il mondo. Anche se non è stato possibile determinare il numero esatto di posizioni eliminate, è probabile che sia comunque molto limitato.

Apple non ha licenziato come Amazon, Meta e Google, ma ha dato al via ad un processo di contenimento delle spese

Stando a quanto affermato da Bloomberg, Apple avrebbe comunque inquadrato questi tagli come una “razionalizzazione“, piuttosto che come licenziamenti, e avrebbe comunicato questa decisione direttamente ai lavoratori coinvolti, spiegando che questi cambiamenti sarebbero stati messi in atto per migliorare il processo di manutenzione.

La società di Cupertino ha avviato un’operazione di contenimento delle spese lo scorso anno, adottando una strategia volta comunque a evitare licenziamenti. Come parte di questa strategia, Apple avrebbe tagliato il budget, cessato i rapporti con agenzie di lavoro interinale esterne, sospeso le assunzioni in alcuni team, ritardato i bonus per i team aziendali e rinviato alcuni progetti per destinare il budget a progetti più importanti.

Nulla a che vedere con i licenziamenti messi in atto da Amazon, Meta e Google. Durante la pandemia a differenza di altre società, Apple non ha mai deciso di ampliare la sua forza lavoro ma ha preferito appaltare alcune operazioni a società esterne con le quali è stato più semplice terminare i rapporti. Inoltre, non starebbe sostituendo le persone che lasciano spontaneamente l’azienda, avrebbe ridotto i budget per le spese di viaggio (per alcuni dipartimenti sarebbero stati del tutto interrotti).