Mercato delle apparecchiature in fibra e FWA visto in aumento del 5%-7% nel 2023, dopo due anni di crescita a doppia cifra. In atto a livello globale la sostituzione del rame.

Il settore delle apparecchiature a banda larga ha appena registrato due anni consecutivi di crescita a due cifre, secondo il Gruppo Dell’Oro. E mentre una crescita così elevata non sarà mantenuta, il settore è destinato comunque ad un ulteriore aumento della spesa. Gli investimenti in reti ottiche passive (PON), la tecnologia di telecomunicazioni utilizzata per portare il collegamento in fibra ottica all’utenza finale, sono destinati ad aumentare ulteriormente man mano che diminuiscono le spese per tecnologie di rete meno recenti, come il DSL (rame).

Valore di mercato nel 2022 a 18 miliardi di dollari (+12%)

Il mercato delle attrezzature di rete a banda larga è cresciuto in maniera stabile negli ultimi anni, con il valore complessivo globale a 18 miliardi di dollari nel 2022, secondo stime di Dell’Oro Group, che prevede un ulteriore incremento anche nel 2023 nonostante l’inflazione e altre pressioni finanziarie che pesano sui piani d’investimento degli operatori.

Le reti di accesso a banda larga hanno ricevuto investimenti e attenzione significativi da parte dei fornitori di servizi, con il mercato che registra due anni consecutivi di crescita dei ricavi a due cifre. Nel 2021, il valore del mercato delle apparecchiature di rete di accesso a banda larga (che comprende PON, linea di abbonati digitali [DSL] e sistemi di rete a banda larga via cavo e le relative unità di apparecchiature per la sede del cliente) è cresciuto del 16% su base annua a circa 16,3 miliardi di dollari, mentre le prime indicazioni sono che la crescita sequenziale nel 2022 dovrebbe essere del 12%, il che darebbe valore al settore a poco più di 18 miliardi di dollari in tutto il mondo lo scorso anno.

Per Dell’Oro, in genere, c’è un marcato rallentamento dopo tali periodi di crescita in quanto i fornitori di servizi spostano la loro attenzione su “l’illuminazione di tutte quelle nuove apparecchiature e la generazione di entrate ricorrenti sotto forma di abbonamenti a banda larga nuovi e aggiornati”.

Mercato visto ancora in crescita del 5%-7% nel 2023

E mentre sarebbe logico aspettarsi un notevole rallentamento nel 2023, dati i tassi di interesse più elevati e “l’aumento del costo dell’indebitamento per finanziare progetti infrastrutturali su larga scala”, come l’implementazione della fibra, la società di analisi ha osservato che tutti i segnali “indicano un altro anno di aumenti della spesa per apparecchiature a banda larga nel 2023”, anche se a un ritmo più lento tra il 5% e il 7%, secondo le proiezioni. Ciò darebbe valore al mercato a più di 19 miliardi di dollari nel 2023.

Sostituzione del rame in atto a livello globale

Gli sforzi per sostituire le vecchie tecnologie di rete, come la DSL, sono destinati ad accelerare nel 2023 mentre continua lo spostamento degli investimenti verso le apparecchiature PON, che vengono implementate nella maggior parte delle reti in fibra ottica in tutto il mondo. Secondo le stime del Gruppo Dell’Oro, i ricavi delle apparecchiature DSL sono diminuiti di quasi 1,8 miliardi di dollari a livello globale tra il 2019 e il 2022, mentre le vendite di apparecchiature PON sono aumentate di 4 miliardi di dollari, con una variazione del 45% delle entrate, alcune delle quali, secondo Dell’Oro, sono dovute a sovrastrutture in fibra e sostituzioni DSL.

Si prevede che la tendenza acceleri nel 2023, con Deutsche Telekom e Openreach di BT che aumenteranno i loro sforzi per espandere e sovradimensionare la fibra quest’anno, oltre ai progetti di AT&T, Frontier, Lumen, Bell Canada, Telus, Orange, Telefonica, Saudi Telecom, Turk Telekom e Maroc Telecom, tra gli altri.

Fibra, nessun rallentamento in vista

Le previsioni del Gruppo Dell’Oro hanno inoltre rilevato che non ci sarà alcun rallentamento nell’acquisto di nuove infrastrutture PON, visti i vari sforzi di sovvenzione statale in atto negli Stati Uniti, in alcuni paesi europei, in Tailandia, Filippine, Cina e altri. La crescita dei nuovi abbonati, tuttavia, è destinata a rallentare a causa del contesto macroeconomico.

FWA tecnologia rivale

La crescente rivalità dei fornitori di banda larga in fibra e accesso wireless fisso (FWA) rappresenterà una sfida significativa per gli operatori di reti via cavo, insieme al crescente interesse della tecnologia per i consumatori che cercano la tecnologia più recente, come la fibra.

“Dal punto di vista tecnologico, l’attenzione per gli operatori via cavo deve essere concentrata su come stanno aprendo la strada nel fornire un’esperienza domestica sicura e personalizzabile. La conversazione deve passare dalle velocità al valore che i consumatori vanno d’accordo con quelle velocità”, ha aggiunto la società di analisi.