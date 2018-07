Con strumenti come questa app può essere arginato il cyberbullismo, un valido aiuto per i genitori per scoprire episodi di violenza sul nascere, nella galassia dei social, spesso non facilmente percepibili e decodificabili dai genitori.

La quotidiana sfida al cyberbullismo trova un valido aiuto in questa app che nel nome stesso dichiara la sua mission: Keepers child safety. Questa nuova applicazione nasce come strumento di prevenzione per tutelare la sicurezza dei propri figli nel vasto mondo dei social, monitorando le conversazioni sulle varie piattaforme, alla ricerca di contenuti sospetti ed offensivi. Quando il sistema traccia messaggi anomali avvisa i genitori in tempo reale.

L’app è dotata di un algoritmo NLP studiato per decodificare le “emozioni” che traspaiono dai testi (spesso non facilmente rilevabili) scambiati nelle diverse piattaforme, allerta i genitori solo nei casi di messaggi pericolosi. Il funzionamento è semplice, il genitore scarica l’app sullo smartphone del figlio ed inserisce il proprio indirizzo e-mail, da quel momento l’algoritmo analizza le conversazioni per individuare linguaggi aggressivi o anomali.

All’individuazione di anomalie scatta la mail al genitore.

Keepers segnala anche altri dati che possono essere utili per i genitori:

il tempo di utilizzo dello smartphone, segnala un uso eccessivo; traccia in tempo reale la posizione in cui si trova lo smartphone; tiene sotto controllo il livello della batteria ed avvisa quando scende sotto il 10%; impedisce la rimozione o disinstallazione del dispositivo senza il codice segreto del genitore; infine è utile sapere che nessuna delle informazioni raccolte può essere utilizzata per scopi commerciali.

Anche con strumenti come questa app può essere arginato il cyberbullismo, un valido aiuto per i genitori per scoprire episodi di violenza sul nascere, nella galassia dei social, spesso non facilmente percepibili e decodificabili dai genitori.

Una app progettata per favorire un mondo online più sicuro, per iOS e Android ora anche in Italia.

Keepers child safety è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/il/app/keepers-child-safety/id1236651614?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keepers

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo