Anticiclone sempre più forte, caldo in sensibile aumento in Italia (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con sole prevalente. Nuvolosità in aumento al pomeriggio sui rilievi con locali temporali o acquazzoni sulle Alpi, più asciutto altrove. Residue piogge in serata ma in esaurimento.

AL CENTRO

Anticiclone dominante sull’Italia porta tempo stabile sul Centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio grazie all’anticiclone che porta stabilità prevalente con sole e clima caldo. Ampie schiarite anche in serata e nottata.

Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.