e-Fattura, Anagrafe unica, fascicolo sanitario elettronico e cassetto fiscale sono alcuni dei servizi e ambiti progettuali di Sogei illustrati, questa mattina, dall’amministratore delegato Andrea Quacivi alla Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria (Guarda il video integrale dell’audizione).



L’audizione del Presidente e dell’Ad di Sogei in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria

Non solo la presentazione della complessiva attività svolta dall’in-house del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef), Quacivi ha illustrato anche i punti chiave della futura Sogei, tratti dal piano industriale 2019-2021: “Ci candidiamo ad essere anche nei prossimi anni il principale factor driven di digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e punto di riferimento dell’ecosistema del Mef”. Concretamente “nel prossimo triennio”, ha aggiunto l’Ad, “gestiremo 42 progetti che andranno a semplificare ulteriormente i servici Ict che forniamo ai clienti, ai cittadini e alla Pa”. “Sogei è pronta ad accettare anche nuove sfide tecnologiche da parte del suo azionista, il Mef”, ha detto Quacivi nel corso nell’audizione in cui ha presentato ai membri della Commissione parlamentare alcuni progetti di Sogei: “tutti abilitanti per la semplificazione della vita dei cittadini, imprese e Istituzioni”, ha sottolineato l’amministratore delegato del partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria. L’audizione è iniziata con l’introduzione del presidente di Sogei, Biagio Mazzotta, secondo il quale due sono le parole che caratterizzano la società: “affidabilità e tempestività sono le parole che meglio descrivono Sogei come principale piattaforma per la digitalizzazione dell‘Amministrazione finanziaria”.

“L’ossessione della semplificazione”

“Come stiamo interpretando il nostro ruolo? Con l’ossessione della semplificazione. Il nostro obiettivo è innovare i nostri servizi cercando di semplificare al massimo il rapporto tra cittadini, imprese e Istituzioni”, così Andrea Quacivi, nel corso del suo intervento, ha spiegato la mission di Sogei: “eroghiamo circa 900 servizi Ict e con la nascita di ‘Sogei eXperience’ andremo a rivedere tutti per renderli ancora più semplici e sicuri”.

Sicurezza e privacy by design

E proprio la conformità alle misure di sicurezza e di protezione dei dati è l’altra principale componente che caratterizza il modello Sogei e quindi i servizi Ict che realizza per i cittadini, imprese e Pa. “Nei nostri data center gestiamo i dati dei 60 milioni di italiani”, ha ricordato Quacivi, “e lo facciamo garantendo, costantemente, la totale conformità con le misure di sicurezza e protezione attraverso un sistema centralizzato che consente la gestione e il monitoraggio dell’intero processo di sicurezza, inclusa la sicurezza fisica, la cyber security e la protezione della privacy”.

e-Fattura, Anagrafe Unica e Fascicolo sanitario elettronico

e-Fattura, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e fascicolo sanitario elettronico (FSE): sono i numeri la modalità migliore per descrivere l’andamento di questi altri progetti, chiave per la digitalizzazione dell’Italia, in cui Sogei è coinvolta:

e-Fattura : A fine marzo le fatture elettroniche inviate ammontano a circa 459 milioni.

: A fine marzo le fatture elettroniche inviate ammontano a circa 459 milioni. FSE. “Per la Ragioneria generale dello Stato”, ha detto Quacivi, “abbiamo realizzato il fascicolo sanitario elettronico (FSE) che è utilizzato, gratuitamente, da 4 Regioni. Le altre stanno, nella loro autonomia costituzionale, realizzando il proprio FSE”.

“Per la Ragioneria generale dello Stato”, ha detto Quacivi, “abbiamo realizzato il fascicolo sanitario elettronico (FSE) che è utilizzato, gratuitamente, da 4 Regioni. Le altre stanno, nella loro autonomia costituzionale, realizzando il proprio FSE”. ANPR: a regime, conterrà i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza e di domicilio (fisico e digitale) delle persone fisiche residenti: “Siamo a 1.903 Comuni subentrati per un totale di 21,5 milioni di cittadini nell’Anagrafe unica”, ha fatto sapere Quacivi. “L’ANPR è considerata da Sogei una piattaforma, insieme alle altre, abilitante per la semplificazione della vita dei cittadini”, ha precisato l’AD.

Come Sogei si inserisce nel piano triennale 2019-2021 della PA

Nell’obiettivo principale della trasformazione digitale della PA, indicato nel piano triennale 2019-2021, “Sogei ha avviato una sinergia con le in-house locali, rappresentate da Assinter,”, ha dichiarato l’Ad nel corso dell’audizione, “perché crediamo che attraverso la collaborazione tra i player centrali e locali dei servizi Ict si acceleri la trasformazione digitale della PA”.

Una corretta strategia per far salire l’Italia nella classifica europea per l’utilizzo dei servizi eGov: secondo la 15ª edizione dell’eGovernment Benchmark 2018 della Commissione Europea, solo il 22% dei cittadini italiani utilizza i servizi online della PA.