L’instabilità conquista molte regioni italiane, soprattutto con temporali e acquazzoni durante la giornata, in dissolvimento dopo il tramonto. La situazione per domani e i prossimi giorni.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Situazione generale e tendenza

Seconda settimana di giugno iniziata con instabilità diffusa su buona parte del nostro paese. Anche nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo si faranno particolarmente instabili con piogge e temporali in formazione su Alpi e zone interne del Centro-Sud.

Fino al secondo week end di giugno le condizioni meteo rimarranno prevalentemente instabili, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano all’inizio del secondo fine settimana di giugno una possibile rimonta dell’anticiclone verso l’Europa Occidentale che potrebbe coinvolgere a seguire anche l’Italia.

Il modello GFS mostra una circolazione con aria più fredda in quota al Sud Italia con ancora temporali nel weekend.

Previsioni del tempo per mercoledì 9 giugno

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sull’Appennino. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con piogge su Liguria ed arco alpino e prealpino, con locali rovesci e temporali. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto.

Al Centro

Stabile al mattino con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici. Nel pomeriggio piogge lungo la fascia costiera e sub-costiera del Tirreno e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata migliora sulle regioni centrali con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli nuvolosi con piogge su Bassa Campania, Calabria e litorale settentrionale della Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge su tutte le regioni tirreniche, la Sicilia e la costa orientale della Sardegna, asciutto sul versante adriatico con cieli per lo più sereni. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature

Minime stazionarie o in calo; massime in generale aumento ed in calo sulle Isole Maggiori.