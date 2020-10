Ancora Italia divisa in due: piogge al Nord e sole al Centro Sud (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piovaschi su Piemonte e Liguria tra mattina e pomeriggio. In serata ed in nottata ancora tempo instabile con piogge sui medesimi settori. Altrove ancora nuvoloso.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi specialmente sulla Toscana. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni sostanziali ad eccezione dell’aumento di nuvolosità sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli al più sereni sulle regioni meridionali, nuvoloso sulla Sardegna. Tempo stabile per tutto il corso della giornata con qualche velatura in transito. In serata ed in nottata ancora tempo asciutto ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.