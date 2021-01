Ancora correnti fredde sull’Italia, ma sta per arrivare l’Atlantico (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

SITUAZIONE

Clima piuttosto freddo sul nostro paese nel corso del week-end appena trascorso e questa mattina buona parte dell’Italia si è svegliata con temperature al di sotto dello zero. Il nucleo gelido presente sui Balcani si sposta sempre più ad est e sull’Italia il clima risulterà via via meno rigido con un aumento delle temperature specie in quota.

Condizioni meteo più stabili quindi, ma non sempre soleggiate: correnti atlantiche nella seconda parte della settimana, dovrebbero farsi più impetuose prendendo il posto dell’anticiclone.

Previsioni per martedì 19 gennaio

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sui settori Alpini, più compatta sulle pianure con pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo generalmente asciutto, con piogge insistenti sui medesimi settori.

AL CENTRO

Sulle regioni centrali, cieli in prevalenza sereni nel corso delle ore diurne, con nuvolosità in aumento al pomeriggio sulla Toscana. In serata piogge sparse ma di debole intensità sui settori Tirrenici, altrove variabilità asciutta.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità al meridione, con ampi spazi di sereno al mattino; al pomeriggio locali addensamenti sulla Campania, altrove ancora soleggiato. In serata non sono previsti cambiamenti, con qualche pioggia possibile nella notte sulla Campania.

TEMPERATURE

Minime in lieve calo su tutto lo stivale, ad eccezione dei settori Tirrenici centro-settentrionali dove sono previste in aumento; massime in generale incremento.