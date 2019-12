Anche la Spagna punta sulla Web Tax nonostante le minacce di Trump

Anche la Spagna punta ad approvare la Web Tax sui giganti digitali se il Partito Socialista (PSOE) e l’Unidas Podemos di sinistra raggiungeranno un sostegno sufficiente per formare un governo di coalizione alla fine di questo mese.

Secondo quanto riporta Forbes, il governo ad interim, guidato da Pedro Sánchez, intende seguire le orme di Francia e Italia nel forzare i giganti digitali a pagare le tasse sui ricavi realizzati nel Paese, nonostante i dazi minacciati dagli Stati Uniti.

La scorsa settimana l’amministrazione americana del presidente Donald Trump ha minacciato di introdurre tariffe del 100% su beni francesi come vino, formaggio, prodotti di bellezza e borse.

La misura è arrivata in risposta all’annuncio da parte di Parigi di un’imposta del 3% su grandi aziende tecnologiche come Facebook e Google.

Il ruolo dell’Europa sulla Web Tax

Ma gli avvertimenti di Washington non stanno producendo l’effetto desiderato. La Commissione europea ha appoggiato la Francia, mentre la Spagna potrebbe essere il prossimo Paese dell’UE ad introdurre la cosiddetta “Imposta Google“.

Madrid ha accolto con favore una proposta dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che mira ad affrontare la sfida fiscale derivante da un’economia sempre più digitalizzata. L’OCSE sta promuovendo un’imposta unificata in modo che i giganti della tecnologia contribuiscano economicamente in maniera equa nei Paesi in cui forniscono i loro servizi.

Nadia Calviño, ministro spagnolo dell’economia e delle imprese, ha sottolineato la necessità di far avanzare il dibattito sulla tassazione dell’economia digitale all’interno dell’UE e dell’OCSE al fine di stabilire tasse simili tra i diversi Stati membri.

Web Tax su Google & Co.

Il Partito Socialista mira a mettere la “tassa di Google” all’ordine del giorno del parlamento spagnolo non appena ci sarà un nuovo governo. “Dovremo agire a livello nazionale“, ha detto Calviño in un’intervista radiofonica lo scorso ottobre.

La misura è stata inclusa nel manifesto del PSOE 2018 e sostenuta da Unidas Podemos durante i negoziati.

Lo scorso gennaio, il gabinetto spagnolo dei ministri ha approvato un progetto di decreto legge per creare la “tassa di Google” e la “tassa di Tobin” al fine di raccogliere 1,2 miliardi di euro (1,33 miliardi di dollari) e € 850 milioni (940 milioni di dollari) per dichiarare casse all’anno.

Tuttavia, il disegno di legge è morto prima di essere discusso al Congresso quando Sánchez ha convocato le elezioni a febbraio dopo non aver approvato il bilancio generale per il 2019, anche se è probabile che il progetto venga utilizzato come base per un nuovo testo.

Ciò implicherebbe un’imposta del 3% sui giganti della tecnologia con entrate globali superiori a 750 milioni di euro (830 milioni di dollari) e oltre 3 milioni di euro (3,32 milioni di dollari) in Spagna.

Il ruolo dell’Europa

Nel 2018, la Commissione europea ha proposto una riforma comune delle norme dell’UE in materia di imposta sulle società per le attività digitali simile alle iniziative francesi e spagnole per affrontare la tassazione considerata troppo bassa per le aziende digitali.

“La quantità di profitti attualmente non tassati è inaccettabile. Dobbiamo introdurre con urgenza le nostre norme fiscali nel 21° secolo mettendo in atto una nuova soluzione completa e a prova di futuro “, ha affermato l’allora vicepresidente per il dialogo europeo e sociale Valdis Dombrovskis.

Nonostante la maggior parte degli Stati membri dell’UE sostenga la proposta, un gruppo di paesi guidati dall’Irlanda ha espresso opposizione. La rivalità fiscale tra i paesi dell’UE ha finora bloccato una “tassa di Google” a livello dell’UE, ma i regolamenti nazionali sulle società digitali stanno accelerando.

Web Tax in Italia

Francesco Boccia, ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali, primo promotore della digital Tax nel nostro Paese, ha confermato al 5G italy che la tassa sui giganti digitali sarà inserita nel ddl della Legge di Bilancio 2020.

Boccia, ha confermato che la tassazione dovrebbe entrare in vigore da gennaio prossimo in Italia, stando al disegno di legge di Bilancio 2020, con 750 milioni l’anno previsti nelle casse dello Stato. Bisogna vedere però, se il Parlamento approverà la misura entro l’anno.