Il ‘mercato orso’ delle criptovalute più lungo di sempre

Il “mercato orso” delle criptovalute dura da 420 giorni ed entro la fine di questa settimana, sarà il più lungo nella storia, sebbene le criptovalute siano ancora relativamente giovani. Il Bitcoin da dicembre 2017 (quando ha toccato un massimo storico di quasi $ 20.000) all’inizio di questo mese, è sceso di oltre l’80%, con pochi indizi di inversione di tendenza. In ogni caso, sebbene questo sia un trend molto lungo, non è il peggiore: l’”orso” di cinque mesi del 2011 ha visto un drawdown del 93% e quello dalla fine del 2013 all’inizio del 2015 ne ha visto uno dell’86%. In realtà, bitcoin è riuscito a impostare minimi più alti in sei degli ultimi sette anni.

Ma quale può essere la logica dietro questo trend? Due parole: Bitcoin ETF. Molti analisti ritengono che il trend negativo in atto si possa spiegare dal rimbalzo causato dalle recenti azioni della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (ritiro dell’ETF Bitcoin per la società di investimento VanEck e società blockchain SolidX sul Chicago Board Options Exchange). In effetti, la SEC ha già respinto almeno 10 di tali proposte ma questo potrebbe cambiare presto: in un’intervista della scorsa settimana, Robert J. Jackson Jr., commissario SEC, ha dichiarato: “Se Penso che qualcuno soddisferà gli standard che abbiamo previsto? Io spero di sì e penso di sì “.

Comunque, la previsione del prezzo in questa nascente industria è notoriamente difficile e molti analisti sono stati bruciati nel tentativo di elaborare quadri logici. Quel che è certo è che i fattori regolatori di quest’anno svolgeranno un ruolo importante nell’evoluzione del settore.

Nel mese di gennaio, Tether è salito al quarto posto nella classifica cripto per capitalizzazione di mercato, sostituendo monete più popolari come EOS, Bitcoin Cash e Litecoin. Molti soggetti del settore, eToro compreso, hanno promosso il 2019 come anno delle stablecoin. Tuttavia, dopo un’attenta ispezione, il cambiamento nella capitalizzazione di mercato di Tether sembra essere causato da una minore liquidità nel mercato intorno ai più popolari cryptoassets, inclusi bitcoin, XRP ed Ether. Questa è stata una mossa temporanea da parte degli investitori che vogliono ridurre la propria esposizione alle criptovalute e mettere equity in Tether, che è ancorata al dollaro USA; pertanto, è più un segno di sentiment degli investitori sul mercato che una diffusione generalizzata di Tether.

Ci sono ora dati in tempo reale che dimostrano che Tether non è più dominante tra le stablecoin come in precedenza, con altre soluzioni competitive emergenti. Mentre i volumi di trading di Tether sono stabili, nuove stablecoins come TrueUSD, Paxos e Gemini stanno guadagnando terreno. Questa è una buona notizia per il mercato delle “stable”, perché cominciamo a vedere una vera concorrenza che potrebbe stimolare ulteriori innovazioni.

Anche se potrebbe passare del tempo prima che un governo nazionale decida di emettere valuta sotto forma di stablecoin (che sarà un enorme salto per il mercato), gli investitori stanno diventando sempre più sofisticati cercando di combinare i vantaggi della cripto essendo meno esposti alla volatilità nel mercato. Con l’aumento della domanda, ci aspettiamo di vedere un’innovazione significativa nel 2019 e oltre.

Interessante la notizia che due fondi pensione statunitensi hanno investito $40 milioni nel Morgan Creek Blockchain Opportunities Fund. Questo può essere visto come una solida gestione del rischio: i due fondi pensione Fairfax hanno una gestione combinata di 5,7 miliardi di dollari, quindi questa esposizione è inferiore all’1%. Ciò significa che il potenziale rialzo di una manifestazione in cripto supera di gran lunga il rischio di ribasso. Sarà interessante vedere se altri fondi pensione seguono l’esempio.