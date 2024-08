Amazon venderà prodotti anche tramite TikTok e Pinterest

Acquistare prodotti e servizi offerti da Amazon direttamente le applicazioni social, magari cliccando su un annuncio pubblicitario, è questo il contenuto dell’accordo tra il gigante dell’ecommerce e le due celebri piattaforme, che portano in dote una platea di 1,5 miliardi di potenziali acquirenti.

Acquistare prodotti in vendita su Amazon tramite annunci pubblicitari su Tik Tok e Pinterest

Fare la spesa tramite gli annunci commerciali, arriva il semaforo verde da Amazon per gli acquisti via Tik Tok e Pinterest, collegando i profili social all’account ecommerce.

L’accordo annunciato su The Information mira a facilitare la spesa tramite annunci pubblicitari sui social.

Più o meno, in questo modo, Amazon potrebbe ampliare la sua platea di potenziali consumatori e quindi clienti di almeno un miliardo e mezzo di utenti attivi in più al mese.

Si tratta di acquisti in-app, relativi a prodotti e servizi acquistabili direttamente all’interno dell’applicazione, un mercato che potrebbe raggiungere un valore superiore ai 770 miliardi di dollari entro il 2032.

L’accordo, per dimensioni e rilevanza, segue quello dell’anno scorso che Amazon ha siglato prima con Meta e poi con Snapchat per questa tipologia di social shopping (altro mercato globale in continua crescita stimato oltre i 2 trilioni di dollari entro il 2028.

Questione di user experience

“Un’esperienza coinvolgente per i clienti che scelgono di collegare i propri account social con la piattaforma di ecommerce negli Stati Uniti, cge vedranno prezzi in tempo reale, stime di consegna e dettagli dei prodotte direttamente su annunci Amazon selezionati su TikTok“, ha affermato il portavoce di Amazon.

Una user experience che si caratterizza per l’interfaccia utente, la presentazione di prodotti e servizi seducente (quando l’annuncio è creativo, ben ideato e realizzato certamente), ma soprattutto per la facilità d’uso, cioè la velocità di scelta e pagamento.

Il problema, però, potrebbe nascondersi proprio in questi fattori chiave che poi garantiscono il successo degli acquisti in-app e più in generale dello shopping via social.

E di privacy (e di età)

Il problema risiede sempre nel rispetto della legge sul trattamento dei dati personali e la profilazione tramite tracciamento delle nostre attività sui social e tramite applicazioni.

Che fine fanno questi dati raccolti in tempo reale e come vengono utilizzati?

E poi c’è il problema di chi accede a questi servizi e dell’età. La stragrande maggioranza degli utenti di Tik Tok, ad esempio, ha un’età compresa tra 9 e 24 anni. Questo significa che una buona fetta di pubblico è composta da minorenni.

Secondo stime approssimative, in tutto il mondo, sono circa 600 milioni gli utenti con età inferiore a 18 anni attivi su questa piattaforma.

