12 mesi di crescita per Amazon

Dopo Google, Alphabet, Microsoft, Apple e Nvidia, anche Amazon entra a far patte del club ristrettissimo delle aziende da 2 trilioni di dollari di valore di capitalizzazione di mercato. Tutte Big Tech.

La società con sede a Seattle ha chiuso ieri la giornata di borsa cin un rialzo del 4% delle proprie azioni, raggiungendo un valore complessivo di 2,01 trilioni di dollari di market cap, frutto di un lungo percorso di crescita.

Le azioni di Amazon sono cresciute del 52% negli ultimi 12 mesi, soprattutto grazie agli investimenti in soluzioni di intelligenza artificiale (AI).

AI alla base delle fortune di Amazon (e delle Big Tech)

L’AI è alla base delle fortune di molte delle imprese che compongono l’esclusivo club del trilionari. Bastia pensare ad Nvidia, che proprio grazie ai suoi chip più avanzati e ai chip AI ha raggiunto la soglia dei 3 trilioni di dollari di market cap.

Stessa sorte è toccata ad Amazon, che sfruttando l’onda AI ha messo a segno importanti colpi di mercato, soprattutto grazie a prodotti centrali sul business, compresi nuovi modelli di AI e il chatbot Q, messo a disposizione delle aziende che utilizzano il cloud AWS.

Ai generativa e chip di proprietà

Secondo il tech analyst di Wedbush, Dan Ives: “Gran parte dell’aumento di valore di Amazon è legato al cloud e all’AI. Sarà un attore di rilievo nel panorama globale nello sviluppo di queste tecnologie”.

A proposito di intelligenza artificiale, il gigante dell’ecommerce ha investito 4 miliardi di dollari in Anthropic, proprio per accelerare lo sviluppo di nuovi modelli di AI generativa. Amazon, inoltre, progetta e produce chip AI di proprietà.

Da ricordare che, nonostante i numeri positivi di quest’ultimo periodo e l’entrata nel club delle società trilionarie, Amazon ha tagliato i costi in maniera significativa dalla fine del 2022 ad oggi, licenziando più di 27 mila dipendenti in giro per il mondo. Azioni che hanno avuto un peso nella crescita del suo valore di mercato.

