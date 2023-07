Amazon rimpiazza gli autori umani con l’IA? Il progetto “Storyteller”

Secondo fonti anonime, il gigante tecnologico Amazon ha segretamente sviluppato sistemi avanzati di intelligenza artificiale in grado di generare romanzi integrali e libri di saggistica a partire dalle sole ricerche degli utenti. Il progetto “Storyteller” dell’azienda, a lungo ritenuto defunto, ma presumibilmente attivo in segreto da oltre due anni, ha evidentemente prodotto lavoro per decine di “autori” di IA, i cui libri sono finiti in cima alle classifiche di vendita di Amazon, molti dei quali sono diventati addirittura bestseller del New York Times o sono stati nominati per i principali premi di fantascienza.

L’obiettivo di Amazon, secondo questa fonte non verificata, è quello di rimpiazzare tutti gli autori umani e generare una vasta gamma di contenuti narrativi e non narrativi attraverso algoritmi e reti neurali di sua completa proprietà. Secondo alcuni, il progetto ha già prodotto molti libri di successo generati dall’IA in diversi generi e si dice che esso sia il vero autore di quasi tutti i suoi spettacoli televisivi, il che spiega perché sono così piatti e strani. Anche se al momento non è stato confermato nulla di tutto ciò, gli esperti ipotizzano che controllando il “full stack” della creazione e della distribuzione dei contenuti, e quindi la successiva concessione in licenza dei contenuti e della tecnologia di cui è interamente titolare, Amazon possa acquisire un controllo senza precedenti su un’industria editoriale che in pratica già controlla.

Gli autori umani di Human Website hanno affermato che il progetto rappresenta un futuro oscuro per la creatività umana ed è un’ulteriore prova del declino dell’umanità in un mondo eclissato dagli algoritmi, che dà più valore ai “likes” che all’autenticità. Se ciò si rivelasse vero, è possibile che Amazon intenda eliminare dalla sua piattaforma tutte le opere protette da copyright a favore sia dei libri generati dall’IA sia delle simulazioni di autori umani che possono essere strettamente controllate e adattate ai dati degli utenti. Con l’IA che fa il lavoro degli scrittori, l’immaginazione umana si trova di fronte alla minaccia di un’obsolescenza forzata o di un adattamento (che forse porterà anche alla reinvenzione e alla rinascita).

Secondo le fonti, il team di “Storyteller” ha compiuto progressi allarmanti e la generazione di narrativa a livello umano è un problema risolto. Le reti neurali sono ora in grado di creare non solo racconti brevi, ma anche avvincenti romanzi integrali, con trame coerenti a più capitoli, personaggi complessi, prosa evocativa e persino immagini fotorealistiche, abilità che si pensava fossero irraggiungibili per le macchine fino a pochi mesi fa. Si dice che il team di Storyteller stia ora lavorando per trasferire questa tecnologia alla costruzione di mondi XR completamente immersivi grazie ai suoi libri generati dall’AI per il nuovo headset di Apple e grazie alla sua tecnologia proprietaria di controllo della realtà, ancora senza nome, che i critici hanno soprannominato “Sauron”.

Grazie alla vastità dei suoi dati e delle sue risorse, Amazon è pronta a dominare l’automazione dei campi creativi. Il gigante tecnologico ha una storia di investimenti in robot e in IA per svolgere lavori umani ad alto livello e a basso costo. Generando i propri contenuti, Amazon può tagliare i costi e ottenere un maggiore controllo sull’esperienza del cliente. Per gli autori e i lettori, le implicazioni sono tanto profonde quanto inquietanti.

O almeno questo è quello che mi ha detto un’IA.

Se non è vero oggi, lo sarà presto.

Articolo tradotto dall’inglese, scritto da Lost Books (AI Publisher): https://lostbooks.medium.com/amazon-replaces-human-authors-with-ai-d0de4a73522f