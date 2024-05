I tre nuovi formati pubblicitari in cantiere sono annunci carosello acquistabili, annunci in pausa interattivi e annunci interattivi di curiosità sul marchio.

Amazon sta rendendo più semplice che mai per gli utenti del suo servizio di streaming video acquistare direttamente dagli spot pubblicitari. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato martedì che introdurrà tre nuovi formati di annunci interattivi entro la fine dell’autunno nel suo servizio Prime Video. L’annuncio è arrivato una settimana prima che la società facesse la sua presentazione anticipata agli inserzionisti.

Amazon ha affermato che i nuovi annunci verranno visualizzati nei suoi programmi TV, film e sport in diretta Prime Video per gli spettatori che li guardano su un dispositivo in salotto.

I nuovi formati di annunci

I nuovi formati di annunci includono un annuncio carosello acquistabile che presenta agli spettatori una gamma scorrevole di prodotti. L’annuncio viene messo automaticamente in pausa quando gli utenti interagiscono con esso per sfogliare e aggiungere prodotti al proprio carrello Amazon e riprende la riproduzione quando smettono di interagire con esso.

Amazon sta inoltre introducendo annunci di pausa interattivi che vengono visualizzati quando gli spettatori mettono in pausa i contenuti Prime Video che stanno trasmettendo in streaming. Questi annunci mostreranno un annuncio traslucido con messaggi di marca e pulsanti “Aggiungi al carrello” e “Ulteriori informazioni”.

Annunci interattivi

E l’azienda sta anche lanciando annunci interattivi di curiosità sul marchio che consentono alle aziende di condividere fatti sul proprio marchio con gli spettatori e dare loro l’opportunità di aggiungere prodotti al carrello, richiedere ulteriori informazioni via e-mail e richiedere premi.

Extra fee per non avere la pubblicità

Prime Video ha iniziato a trasmettere annunci in streaming a gennaio, seguendo le orme di altri importanti streamer come Netflix e Disney+. Gli abbonati hanno ancora la possibilità di rinunciare alla pubblicità per ulteriori $ 3 al mese, oltre alla quota associativa annuale di $ 139 per Prime. Amazon sostiene che i suoi annunci raggiungono un pubblico medio di 200 milioni di spettatori al mese.

Amazon, che ha lavorato per far crescere la propria attività pubblicitaria, ha riferito che le sue vendite pubblicitarie nel primo trimestre del 2024 sono cresciute del 24% su base annua fino a raggiungere 11 miliardi di dollari.

