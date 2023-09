Amazon sta per introdurre spot pubblicitari in modo limitato in programmi e film di Prime Video. Ma pagando un extra sarà possibile continuare a non vedere la pubblicità.

Amazon sta per introdurre spot pubblicitari in modo limitato in programmi e film di Prime Video. Ma pagando un extra sarà possibile continuare a non vedere la pubblicità. La società ha fatto sapere che intende introdurre la pubblicità nei suoi programmi di Prime, una misura necessaria per continuare a investire in nuovi contenuti originali su lungo termine.

Si parte da usa, Uk, Germania e Canada. In Italia l’anno prossimo

Gli annunci verranno introdotti inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada all’inizio del 2024, seguiti da Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia nel corso dell’anno. Il prezzo attuale dell’abbonamento Prime non cambierà, ma una nuova opzione senza pubblicità sarà resa disponibile per ulteriori $ 2,99 al mese negli Stati Uniti, con i prezzi per gli altri paesi che verranno rilasciati in un secondo momento.

Amazon: meno spot rispetto alla Tv lineare

Amazon ha aggiunto che “miriamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming”, anche se non è ancora stato definito esattamente cosa significhi un numero significativamente inferiore di annunci. Tuttavia si stabilisce che i contenuti di eventi dal vivo come gli sport continueranno a includere pubblicità, anche per il servizio aggiornato.

Anche su Netflix pubblicità in arrivo

Molti servizi di streaming sembrano aver concluso che un unico flusso di entrate per la produzione, l’hosting e la distribuzione di spettacoli e film non è sufficiente e hanno perseguito anche la pubblicità. Netflix ha scelto di lanciare una versione più economica che includerà la pubblicità come approccio; al contrario, Amazon li sta servendo a tutti i livelli e chiedendo qualche sterlina in più al mese per la ripresa del normale servizio.

Abbonamenti streaming in calo nel 2023 in Uk

Secondo i dati di maggio forniti dall’ente britannico di misurazione dell’audience Barb, il numero di famiglie britanniche con un servizio di video on demand in abbonamento ha continuato a diminuire nel primo trimestre del 2023, presumibilmente a causa della crisi del costo della vita e di molte constatazioni stessi non sono in grado di giustificare abbonamenti multipli al mercato dello streaming ormai piuttosto affollato.