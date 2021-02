Il tempo si mantiene stabile sul nostro Paese, ma spesso i cieli saranno coperti da un tappeto di nubi basse, con qualche debole precipitazione al Nord e Toscana. Temperature in aumento.

Previsioni del tempo per giovedì 4 febbbraio

AL NORD

Molte nubi nel corso delle ore diurne sulle regioni settentrionali con locali pioviggini tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia; asciutto sui restanti settori. In serata deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Lombardia, ma senza fenomeni di rilievo. Locali nevicate in Valle d’Aosta nella notte, oltre i 1800 metri di quota.

AL CENTRO

Giornata all’insegna della nuvolosità sulle regioni centrali, più compatte nel corso del mattino sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in prevalenza uggioso ma senza precipitazioni associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi più compatte tra Campania, Molise e Puglia, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio non si verificheranno cambiamenti delle condizioni meteo con tempo generalmente asciutto. Serata e nottata stabili, con nubi basse sulle coste della Sardegna e della Puglia.

TEMPERATURE

In generale aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.