Alta pressione e temperature in aumento sull’Italia (video)

Tempo stabile e cieli sereni per domani grazie all’alta pressione che torna a proteggere l’Italia e i suoi mari. Temperature in generale rialzo.

Situazione generale

Mattinata fresca sull’Italia grazie all’aria fredda giunta nella giornata di ieri che ha contribuito ad abbassare le colonnine di mercurio specie al Centro Sud. Nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo dall’Atlantico, porterà sul Mediterraneo un rialzo delle temperature specialmente in quota.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano un possibile cedimento dell’alta pressione nel corso del secondo weekend di febbraio: questo comporterebbe infiltrazioni di aria più fredda in quota sul nostro paese e anche condizioni meteo instabili tra sabato e domenica.

Meteo per domani 9 febbraio

Al Nord

Al mattino nubi bassi sulla Liguria con della pioviggine, asciutto altrove con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e deboli piogge in Liguria. In serata ancora deboli piogge in Liguria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni e nubi basse in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse in formazione in Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature

Minime in aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori; massime in generale aumento.