"La mobilità elettrica è il traino della nuova era elettrica, pulita e sostenibile", l'intervento di Alessio Cipullo (Elettricità Futura - Confindustria) in occasione del workshop “La ricarica elettrica: La rete e le aree di servizio. Nuove proposte per il territorio”, promosso da Enel X Way in seno alla manifestazione Fuels Mobility, tenutasi a Bologna, dal 12 al 14 ottobre 2022.