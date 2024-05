Alessandro Magnino nuovo direttore di Vodafone Business Italia

Dal 1 maggio Alessandro Magnino è il nuovo Direttore di Vodafone Business Italia ed entra a far parte del Comitato Esecutivo dell’azienda.

Dopo esperienze in Nokia e in consulenza nel Gruppo Value Partners, Alessandro è entrato in Vodafone nel 2012 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in Vodafone Italia che in Vodafone Gruppo in ambito Marketing & Sales. Nel Gruppo Vodafone, come Head of VGE Southern Europe, ha supervisionato gli account delle multinazionali in sei aree geografiche. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Head of Vodafone Global Enterprise Italy & Public Sector di Vodafone Italia con responsabilità sullo sviluppo commerciale dei segmenti Grandi Aziende Multinazionali e Pubblica Amministrazione.

La divisione da lui guidata ha raggiunto negli ultimi anni numerosi traguardi, vincendo importanti gare pubbliche – come, ad esempio, quella per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali o per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile – e firmando accordi con importanti realtà per la realizzazione di infrastrutture di rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network) in diversi settori, come quello energetico o automotive.

Alessandro Magnino è laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Torino.