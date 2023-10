AI, Google investe 2 miliardi di dollari in Anthropic

Google investe 2 miliardi di dollari in Anthropic, la startup di Intelligenza Artificiale concorrente di ChatGPT fondata dagli ex manager di OpenAI.

Dopo Amazon, che a settembre aveva annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari in Anthpropic, anche Google investe 2 miliardi di dollari nella startup di Intelligenza Artificiale concorrente di ChatGPT fondata dagli ex manager di OpenAI.

Google peraltro detiene già il 10% nella società.

L’operazione prevede un versamento anticipato di 500 milioni di dollari in contanti e 1,5 miliardi che arriveranno più avanti.

Anthropic è lo sviluppatore di Claude 2, un chatbot rivale del ChatGPT di OpenAI utilizzato da aziende tra cui Slack, Notion e Quora. L’azienda è stata fondata nel 2021 e, oltre a Google, ha ricevuto finanziamenti da Salesforce e Zoom ed è stata valutata all’inizio di quest’anno 4,1 miliardi di dollari.

Claude 2 più potente di ChatGPT

Claude 2 ha la capacità di riassumere fino a circa 75.000 parole, che potrebbero corrispondere alla lunghezza di un libro. Gli utenti possono inserire grandi quantità di dati e chiedere riassunti sotto forma di promemoria, lettera o storia. ChatGPT, al contrario, può gestire circa 3.000 parole.

Una ricerca condotta da Arthur AI, una piattaforma di monitoraggio dell’apprendimento automatico, ha scoperto che Claude 2 è il chatbot più affidabile in termini di “consapevolezza di sé”, ovvero nel valutare accuratamente ciò che fa e non sa e nel rispondere solo alle domande supportate dai dati di addestramento. . Arthur AI ha testato i chatbot di Meta, Cohere e OpenAI.

Google scommette su Anthropic

Ad aprile, Google ha investito 300 milioni di dollari nella società, assumendone una quota del 10%. Nello stesso mese, Anthropic è stata una delle quattro aziende invitate a un incontro alla Casa Bianca per discutere dello sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale con il vicepresidente Kamala Harris. Gli altri sono Alphabet (Google), Microsoft e OpenAI.

Anthropic ha rapidamente raccolto una somma di 450 milioni di dollari a maggio. All’epoca, secondo i dati di PitchBook, si trattava del più grande round di finanziamento per un’azienda di intelligenza artificiale dall’investimento di Microsoft in OpenAI a gennaio.

Anthropic è stata fondata da Dario Amodei, ex vicepresidente della ricerca di OpenAI, e sua sorella, Daniela Amodei, che era vicepresidente della sicurezza e delle politiche di OpenAI. Anche molti altri ex studenti della ricerca OpenAI facevano parte del team fondatore di Anthropic.

Storia

Amodei ha dichiarato alla CNBC a luglio che Anthropic ha investito almeno due mesi nello sviluppo del suo nuovo chatbot, con un team di 30-35 persone che lavorano direttamente sul modello di intelligenza artificiale e un totale di 150 persone che lo supportano. Ha affermato che il mercato sta crescendo così rapidamente che c’è molto spazio per il successo di più attori.

“È un momento davvero insolito dal punto di vista aziendale perché c’è così tanta domanda per modelli linguistici di grandi dimensioni e una domanda davvero maggiore di quella che l’industria può attualmente fornire”, disse Amodei all’epoca. “Il panorama è molto ampio e c’è davvero molto spazio per molti utenti e tipi di utenti diversi per utilizzare questi sistemi.”