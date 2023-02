Google investirà 300 milioni di dollari in Anthropic, start-up AI del valore totale di 5 miliardi di dollari, come riportato dal The Financial Times. L’azienda di Mountain View riceverà una quota del 10% in Anthropic come parte dell’accordo. Nello stesso accordo, Anthropic acquisterà anche risorse di cloud computing tramite una partnership con Google Cloud come fornitore privilegiato.

Già prima dell’intervento di Google, Anthropic aveva ottenuto finanziamenti per oltre 700 milioni di dollari. Tra i maggiori investitori figura Alameda Research di Bankman-Fried con 500 milioni di dollari. Ora Anthropic figura tra i principali attori che potrebbero essere reclamati per il recupero dei crediti secondo la procedura fallimentare.

Anthropic: vale 5 miliardi e la guida un italianoamericano

La compagnia di AI è stata fondata nel 2021 ed è al lavoro per sviluppare Claude, un chatbot di intelligenza artificiale di uso generico. Claude non è stato ancora rilasciato pubblicamente ma ha il potenziale per battere la concorrenza a ChatGPT di OpenAI.

OpenAI e Anthropic sono entrambe al lavoro per sviluppare l’AI generativa, cioè dei sofisticati software in grado di generare script e creare risposte in pochi secondi.

Anthropic ha lanciato un test limitato di Claude a gennaio e prevede di condividerlo presto con un pubblico più ampio.

Google ha l’obiettivo di arginare il rivale ChatGPT

“Stiamo collaborando con Google Cloud per supportare la prossima fase di Anthropic, in cui distribuiremo i nostri sistemi di Intelligenza Artificiale a un gruppo più ampio di persone”, ha dichiarato in una nota il CEO di Anthropic, l’italoamericano Dario Amodei. “Questa partnership ci offre le prestazioni e la scalabilità dell’infrastruttura cloud di cui abbiamo bisogno”. Ha aggiunto: “Siamo ansiosi di utilizzare l’infrastruttura Google Cloud per creare sistemi di Intelligenza Artificiale affidabili, interpretabili e guidabili”.

Per il FT, l’obiettivo del colosso di Mountain View potrebbe essere quello di recuperare il terreno conquistato da Microsoft con il recente investimento mostre da 10 miliardi dollari su OpenAI.