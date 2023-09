Amazon.com ha annunciato oggi che investirà fino a 4 miliardi di dollari nella startup specializzata in IA Anthropic. L’obiettivo è competere su questo terreno con i suoi rivali, fra cui Google, Meta e Microsoft già molto attivi in ambito IA.

L’accordo

Nel quadro dell’accordo, i dipendenti e i clienti di Amazon avranno accesso anticipato alla tecnologia di Anthropic, che potranno integrare nelle loro attività. Anthropic è il cretore del chatbot AI Claude, che sta adottando misure per sfidare ChatGPT. La startup con sede a San Francisco si è inoltre impegnata a fare affidamento principalmente sui servizi di cloud computing di Amazon Web Services (AWS), compreso l’addestramento dei suoi futuri modelli di intelligenza artificiale su grandi quantità di chip proprietari che acquisterà su Amazon.

i capi delle divisioni cloud di Amazon e Anthropic hanno affermato che l’investimento immediato ammonterebbe a 1,25 miliardi di dollari, con la possibilità per entrambi i gruppi di sbloccare ulteriori 2,75 miliardi di dollari in finanziamenti da Amazon.

Non si conosce la percentuale in mano a Amazon

I dirigenti non hanno specificato quanta partecipazione Amazon deterrà ora in Anthropic, né la valutazione aggiornata della startup, con l’ultima stima che la colloca a oltre 4 miliardi di dollari.

Amazon ha dichiarato che non otterrà un posto nel consiglio di amministrazione e che la sua partecipazione ammonta ad una posizione di minoranza.

Grazie a questo investimento Amazon vuole reagire agli sforzi già pesanti di Microsoft e Alèhabet in questo mercato. L’accordo mostra anche l’importanza del rapporto tra i gruppi cloud e le startup AI, che stanno rivoluzionando il settore del cloud computing.

Microsoft ha già investito miliardi nell’AI

Dal 2019 ad oggi Micorosft ha investito miliardi nello sviluppo di OpenAI, creatore di ChatGPT, aprendo ai suoi clienti una corsia preferenziale alle capacità di generazione di testo e immagini del robot.

Google dal canto suo ha investito non più tardi dello scorso mese di maggio fondi per 450 milioni di dollari in Anthropic, nel quadro di un accordo disegnato per continuare.

Per Amazon, l’accordo raggiunto oggi potrebbe comportare un aumento della domanda, in particolare dei chip necessari allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Anthropic ha accettato di lavorare allo sviluppo della tecnologia per i chip Trainium e Inferentia di Amazon.

Adam Selipsky, CEO di Amazon Web Services, ha detto che l’accordo “contribuirà a migliorare i modelli di Anthropic, la nostra tecnologia dei chip e la nostra infrastruttura AI”.

Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha detto che la sua azienda “ha ottenuto i soldi in un modo che le consente di dare priorità alla sicurezza” e “le consente di continuare a sviluppare i (suoi) modelli”.