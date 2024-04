AI, Butti: “Martedì il CdM smarcherà il disegno di legge”

“Il Governo Meloni è pienamente consapevole del cambiamento in atto e sta lavorando anche in queste ore agli ultimi dettagli per smarcare già martedì, nel prossimo Consiglio dei Ministri, il disegno di legge sulla IA che approderà in Parlamento subito dopo”. L’ha annunciato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti, intervenendo a l Salone del Mobile di Milano.

Sul ddl, c’è attesa di sapere se confermate, come previsto nelle bozze, AgID e ACN come le Autorità designate per l’intelligenza artificiale.

Sovranità digitale, Salute, Lavoro e Giustizia fra le priorità della bozza.

Intelligenza artificiale e design

“Nella prestigiosa vetrina internazionale del Salone del Mobile di Milano, l’IA si è rivelata essere una protagonista indiscussa in tutti gli ambiti del processo produttivo”, ha spiegato Butti. “La progettazione assistita dall’IA, che sfrutta ambienti simulati”, ha aggiunto, “riesce ad accelerare notevolmente lo sviluppo di prodotti innovativi e su misura per i consumatori. Inoltre, sempre grazie all’IA, possiamo far compiere alle macchine le operazioni ripetitive e meno stimolanti, lasciando agli artigiani e ai designer la libertà di esprimere la propria creatività senza vincoli. Anche nella fase della manutenzione dei macchinari, la capacità predittiva di questa tecnologia consente di risparmiare tempo ed evitare a chi lavora i compiti più usuranti.

“Siamo entrati in un’era di cambiamento radicale nel rapporto uomo-macchina, dove l’IA non si sostituisce all’uomo ma”, ha concluso Butti, “diventa un’estensione delle sue capacità, un alleato nella ricerca della qualità e dell’innovazione”.