Confermate nella bozza del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che il Governo si appresta a varare nei prossimi CdM, AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come le Autorità nazionali con il compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell’AI Act. Si profila un possibile scontro in Parlamento con i parlamentari che sostengono il Garante Privacy come naturale regolatore, "perché indipendente".

Il Garante Privacy mastica amaro. AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sempre più in pole position come le Autorità nazionali con il compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale sull’intelligenza artificiale e dell’AI Act.

Le due Agenzie governative, guidate da Mario Nobile e Bruno Frattasi, sono le “Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale”, si legge nell’articolo 18 della bozza del disegno di legge sull’AI che il Governo si appresta a varare in un prossimo Consiglio dei ministri. Il Garante Privacy aveva già scritto a Parlamento e Governo reclamando “abbiamo noi i requisiti per la funzione di vigilanza su AI Act.”

Ecco cosa prevede l’articolo 18 della bozza datata 8 aprile 2024 delle ore 14:30

ART. 18

Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale

1.⁠ ⁠Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.

Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

a) l’AgiD è responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L’AgID provvede altresi a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea;

b) l’ACN, ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. L’ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l’AgID e l’ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

2.⁠ ⁠Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest’ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza.