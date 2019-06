Agenda incontro “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”. Roma, 24 giugno 2019

Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo

24 Giugno 2019

Ore 10:00 – 13:30

La lanterna

Via Tomacelli 157 Roma

In che modo si sta evolvendo il mercato dell’audiovisivo nazionale ed europeo sotto la spinta della trasformazione digitale? Il supporto fisico è definitivamente superato? L’unico futuro per l’Home Entertainment è solo l’online? Quali sono le preferenze dei consumatori? A queste e molte altre domande risponderanno i partecipanti all’incontro che si terrà a Roma il prossimo 24 giugno dal titolo “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”, promosso da UNIVIDEO in collaborazione con Aires, DEG Europe – The Digital Entertainment Group Europe, GfK e IVF – International Video Federation.

AGENDA

Ore 10:00

Accrediti and welcome coffee

Ore 10:30

Introduce

Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente UNIVIDEO

Intervengono

Stan McCoy , President Motion Picture Association EMEA

, President Motion Picture Association EMEA Fabrizio Marazzi , Lead Market Insights Gfk Italia

, Lead Market Insights Gfk Italia Mike Hird, Head of Communications and Marketing British Association for Screen Entertainment & Digital Entertainment Group Europe

Modera: Enrico Magrelli, Giornalista e critico cinematografico



Tavolo Rotonda

Pupi Avati , Regista, Sceneggiatore e Produttore cinematografico

, Regista, Sceneggiatore e Produttore cinematografico Gianmaria Donà dalle Rose , Presidente International Video Federation

, Presidente International Video Federation Fabrizio Ioli , Senior Vice President Home Entertainment & Consumer Products, Warner Bros. Ent. Italia

, Senior Vice President Home Entertainment & Consumer Products, Warner Bros. Ent. Italia Mauro Pezzali , Direttore Divisione Home video Rai Cinema 01 Distribution

, Direttore Divisione Home video Rai Cinema 01 Distribution Davide Rossi , Direttore Generale AIRES

, Direttore Generale AIRES Giorgio Tacchia, Fondatore e CEO CHILI

Conclusioni

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali

Ore 13:30

Light Lunch

