La collaborazione tra Agcom e ACN si incentrerà sugli aspetti afferenti alla cybersicurezza, allo scopo di garantire il massimo grado di sicurezza ed efficacia nell’implementazione delle misure, ma anche per la definizione delle linee guida per la piattaforma di notifica e blocco dei siti illeciti. Il commento del Presidente della FAPAV.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha annunciato l’insediamento e l’avvio del Tavolo tecnico in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nei termini previsti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.

La collaborazione tra Agcom e ACN si incentrerà sugli aspetti afferenti alla cybersicurezza, allo scopo di garantire il massimo grado di sicurezza ed efficacia nell’implementazione delle misure, ma anche per la definizione delle linee guida per la piattaforma di notifica e blocco dei siti illeciti.

Nel corso dell’incontro è stato anche discusso il calendario delle attività finalizzate alla conclusiva messa in opera, con la massima celerità, della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, attraverso la definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per l’attuazione del blocco nel termine di 30 minuti dalla segnalazione del titolare.

In occasione dell’insediamento del Tavolo tecnico erano presenti, oltre che l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza e quello della Polizia postale presso Agcom, i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di osservatori, e i rappresentanti dei titolari dei diritti e i prestatori di servizi.

“Un ulteriore passo importante per la tutela del Diritto d’Autore e la lotta alla pirateria online”, ha precisato il Presidente FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi.

“FAPAV ha confermato il suo impegno al fianco dell’Autorità prendendo parte alla prima riunione e continuerà a partecipare attivamente nelle prossime fasi dei lavori per la definizione di tutti gli aspetti necessari alla finalizzazione della piattaforma e alla futura consultazione che estenderà la stessa tempestività di intervento anche agli altri contenuti audiovisivi”, ha proseguito il Presidente.

“Ci auguriamo che l’implementazione si concluda in tempi brevi e che, grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, la piattaforma sia operativa al più presto“, ha aggiunto Bagnoli Rossi.

Le attività del Tavolo (che sarà riunito a scadenze fisse) si svolgeranno nell’ambito di sottogruppi dedicati alla concreta definizione di tutti gli aspetti tecnici necessari, anche attraverso delle successive fasi di test, che vedranno coinvolti gli ISP, il cui apporto è determinante per l’effettiva attuazione della legge, e i titolari dei diritti.