Viaggiare in aereo inquina, ecco la nuova call per progetti di decarbonizzazione del trasporto aereo lanciata da Adr, in collaborazione con Enel X e Enel X Way. Come partecipare.

Trasporto aereo e inquinamento

In una sola ora di viaggio aereo si possono emettere fino a due tonnellate di CO2, secondo stime dell’organizzazione non governativa Transport and Environment. Del tema se ne è occupato anche il Parlamento europeo e le cifre sono impressionanti: per ogni tratta di producono 285 grammi di CO2 per passeggero, contro i 104 grammi pro-capite per un viaggio in automobile.

Stando ai dati dell’International Council on Clean Transportation, inoltre, l’intero settore aereo è responsabile di circa il 5% del riscaldamento globale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e di neutralità climatica da qui al 2050 è necessario intervenire su più settori del trasporto aereo, dall’impiego di carburanti alternativi e a basse emissioni di gas serra (compreso idrogeno e motori elettrici) all’utilizzo di nuove tecnologie per la decarbonizzazione.

Gli obiettivi di decarbonizzazione europei

A tal fine, un paio di anni fa, è stato presentato l’ambizioso piano “Destination 2050 – A route to net zero European aviation” per la completa de-carbonizzazione del settore dell’aviazione civile europea entro il 2050.

Il piano di interventi prevede lo sviluppo di soluzioni avanzate di decarbonizzazione della mobilità aerea, dai velivoli alle infrastrutture aeroportuali, a partire da quattro aree principali: l’innovazione tecnologica, la gestione del traffico aereo e le operazioni aeree, carburanti aerei sostenibili e le misure economiche dedicate.

La call di Adr, Enel X e Enel X Way

Su questa strada, secondo quanto riportato da Mobilità Futura, è stata lanciata da Adr (Aeroporti di Roma), in collaborazione con Enel X e Enel X Way, la seconda “Call for Ideas” da 840 mila euro destinata a startup e piccole imprese specializzate in green/clean technologies, con il supporto dei mentor dell’Innovation Cabin Crew.

L’iniziativa rientra nel Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, l’Osservatorio promosso da Aeroporti di Roma che raggruppa player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni, rappresentanti del mondo accademico con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Enac.

La call è stata predisposta per la ricerca di progetti relativi alle seguenti aree:

soluzioni e piattaforme digitali per il punteggio end-to-end di sostenibilità ambientale e sociale (es. catena del valore) di beni/attività/articoli aeroportuali;

tecnologie che abilitano/migliorano la mobilità elettrica (eMobility) in ambiente aeroportuale;

soluzioni che ottimizzano il consumo energetico e tecnologie di generazione di accumulo di energia innovative/sostenibili.

Le proposte potranno essere inviate fino al 16 febbraio 2023.

Tutti i proponenti sono invitati a leggere attentamente il regolamento della call sul sito di ADR prima di presentare una proposta.