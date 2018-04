A cura di Corrado Cardarello, Francesco D’Amora, Francesco Fiore

Giuffrè editore

Il libro intitolato Adempimenti privacy per professionisti e aziende, edito da Giuffrè, offre un’analisi approfondita del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che sarà applicato in tutti gli Stati Membri dal prossimo 25/05/2018.

In vista dell’ormai imminente introduzione della normativa europea, che rivoluzionerà tutto l’impianto con una serie di importanti novità, occorrerà adottare da subito tutti gli accorgimenti richiesti. In questo senso, il manuale vuole essere un valido strumento per dissipare qualsiasi dubbio in merito alla materia.