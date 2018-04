Un nuovo strumento informatico per le imprese, utile per capire e gestire gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla protezione dei dati personali.

E’ la piattaforma online di un nuovo servizio sul GDPR (General Data Protection Regulation) nato dalla collaborazione tra Trevisan & Cuonzo Avvocati e Accomazzi.net. Un nuovo strumento informatico per le imprese, utile per capire e gestire gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla protezione dei dati personali.

Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, nasce per rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini e residenti dell’UE e rendere omogenea la situazione nei diversi Paesi. Varato nel 2014 dal Parlamento Europeo, prevedeva tre anni a disposizione perché le realtà in target si adeguassero. La violazione prevede multe nell’ordine del 4% di fatturato.

Il sito www.adempimenti-gdpr.it consente alle aziende di fare uno screening sulla propria situazione rispetto ai dati trattati, alla disponibilità delle informative, alla sicurezza. La diagnosi emersa genera un’eventuale alert e chi scopre di avere obblighi da assolvere può entrare gratuitamente nell’area riservata e accedere alla documentazione di cui dotarsi; uno step in più permetterà di capire, attraverso gli strumenti esposti tra cui anche delle guide pratiche, le azioni da intraprendere per essere in regola. Esiste infine la possibilità anche di una consulenza personalizzata che va oltre le funzionalità del portale stesso.

Per poter usufruire dei servizi del portale è necessario registrarsi attraverso l’apposita sezione “Login/Registrazione” posizionata in alto a destra della home page. Le altre sezioni che compongono il sito sono: “Soluzioni”, sezione informativa che rende disponibili “Checklist” e “Consulenze” utili per chi si approccia per la prima volta al sito, con la presentazione degli strumenti online offerti dalla piattaforma. Concludono le sezioni “Area Riservata” che permette agli utenti del sito di accedere ai servizi offerti dall’azienda e “Informazioni” l’area informativa con glossario, FAQ più comuni e le privacy policy.

Un sito semplice nella veste grafica, facile e accessibile, per un’esperienza utente nel complesso stimolante e supportata da servizi online, materiale multimediale ed interattivo, assistenza multicanale agli utenti, aree per scaricare modulistica e documenti ufficiali e molto altro. Peccato per la totale assenza dei social network collegate alla pagina.

