Addensamenti sparsi da Ovest, piogge tra Liguria e regioni centrali (video)

Si copre il cielo su tutte le regioni occidentali e non solo, con qualche debole pioggia in transito. Temperature in lieve aumento.

Al Nord

Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge in Liguria, ampi spazi di sereno lungo l’arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora piogge in Liguria e sulle coste dell’Emilia Romagna, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Al Centro

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni adriatiche, nuvoloso altrove con deboli piogge tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nuvolosi, sereno o poco nuvoloso in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, ampi spazi di sereno in Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite sulle regioni adriatiche. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Campania e Sardegna.

Temperature

Minime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole.