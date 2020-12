Accordo Sky-Amazon, Prime Video su Sky Q e Now Tv. Ibarra: “Partnership strategica”

Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie TV del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video.

Sky e Amazon annunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV.

Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie TV del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video.

“Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest’anno sul box troveranno ad attenderli l’app Prime Video. Senza mai uscire da Sky Q, potranno passare direttamente dall’ultima stagione di Fargo su Sky Atlantic a The Boys su Prime Video. Questo accordo inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla nostra formidabile app NOW TV attraverso i dispositivi Amazon Fire TV”, ha dichiarato Stephen van Rooyen, EVP e CEO UK & Europe di Sky.

Per Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia “Grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. Tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita”.

“Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste” ha dichiarato Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide. “Con l’inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge-watching The Wilds pronta al debutto, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati e i film. Inoltre, con NOW TV in arrivo su Fire TV – i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo”.

L’app Prime Video arriverà sui dispositivi NOW TV in Italia, Regno Unito e Irlanda e sui dispositivi Sky Ticket in Germania il 14 dicembre.