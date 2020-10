A partire dal prossimo anno, l’accesso ai principali servizi in rete della Pubblica Amministrazione (PA) sarà possibile solo con credenziali di identità digitai attivabili tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Il decreto Semplificazioni prevede entro il 28 febbraio 2021 l’accesso a tutti i servizi digitali delle PA esclusivamente tramite SPID o la Carta d’identità elettronica.

Lepida, società in-house della Regione Emilia Romagna, e la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) di Bologna, hanno siglato un protocollo per aiutare coloro che hanno minore familiarità con l’uso delle tecnologie digitali e favorire la massima diffusione della credenziale digitale unica, in particolare nella terza età.

L’accordo per semplificare lo SPID

“Stiamo lavorando per semplificare quanto più possibile l’accesso ai servizi online della PA, consapevoli che a breve sarà possibile unicamente con credenziali SPID”, ha dichiarato Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida.

“Negli ultimi mesi abbiamo implementato diverse modalità di riconoscimento: ad oggi siamo l’unico Identity Provider a mettere a disposizione ben 6 canali di riconoscimento per ottenere le credenziali SPID LepidaID”, ha aggiunto il direttore.

“Un’attenzione particolare – ha precisato – è rivolta ai soggetti che hanno più difficoltà ad avvalersi delle tecnologie informatiche e in questo senso siamo molto soddisfatti della collaborazione con CNA Bologna”.

“Spid è diventato uno strumento indispensabile per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e CNA si è subito messa a disposizione per agevolarne l’accesso, soprattutto per i soci che potrebbero avere più difficoltà ad attivare l’identità digitale”, ha spiegato Claudio Pazzaglia, Direttore Cna Bologna.

L’accordo prevede sessioni formative e operative per il rilascio massivo di credenziali di identità digitali SPID LepidaID.

Le sessioni formative

Nel corso delle sessioni saranno fornite istruzioni e indicazioni per accedere online a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione: 730, situazione contributiva e pensionistica (INPS), Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), prenotazioni sanitarie e diagnostiche, servizi di pagamento tributi, pratiche di impresa, iscrizioni scolastiche.

Lepida è stata accreditata da AgID come Gestore di identità digitali SPID e ha avviato il servizio con identificativo LepidaID alla fine del 2018. Ad oggi le identità SPID LepidaID rilasciate sono oltre 400mila.

La formazione per ottenere e utilizzare le credenziali digitali Spid, è precisato in una nota congiunta, avverrà inizialmente a distanza tramite piattaforme online.

Rilascio credenziali e nuove modalità

Sempre in termini di semplificazione dell’accesso ai servizi digitali, la società in-house della Regione, è il primo Identity Provider ad avere implementato di recente la modalità di riconoscimento mediante videoregistrazione con bonifico ed è in fase di test il servizio di sottoscrizione elettronica dei documenti attraverso l’utilizzo dell’identità digitale LepidaID.

CNA Bologna attualmente associa 10.000 imprese, CNA Pensionati Bologna conta 9.300 associati e CNA Cittadini Bologna ha 14.600 associati. L’accordo prevede la formazione di una decina di tutor da mettere a disposizione dei soci, in particolare quelli più anziani e le loro famiglie.