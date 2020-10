La modalità, in aggiunta alle tradizionali procedure, di richiedere da remoto SPID prevede un bonifico obbligatorio, alcuni gestori hanno già scelto di chiedere pochi centesimi di euro da dare in beneficenza. Altri potranno adottare scelte commerciali. Di sicuro una scelta che piace alle banche.

AgID ha dato il via libera a una nuova modalità per richiedere online SPID. Si chiama “audio-video” e viene resa disponibile nei siti web dei gestori, man mano che la attiveranno. Al momento è stata attivata solo da Lepida.

Restano funzionanti le altre procedure di attivazione di Spid.

La guida

Attraverso la nuova modalità di riconoscimento online, il cittadino potrà ottenere Spid da remoto, nell’arco di alcuni giorni, senza l’aiuto di un operatore e con pochi passaggi. Per richiederlo dovrà:

1. registrarsi sul sito del gestore di identità prescelto, che ha attiva la nuova modalità, avendo a portata di mano indirizzo e-mail e numero di cellulare personali;

realizzare con il proprio telefono o computer un video in cui mostra il suo documento di riconoscimento italiano (carta d’identità, carta d’identità elettronica, patente o passaporto) e la tessera sanitaria o, in alternativa, il tesserino del codice fiscale. Come misura di tutela contro il furto di identità, durante il video il cittadino dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite una delle app dei gestori di identità, che avrà provveduto ad installare sul proprio cellulare;

effettuare un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato (o cointestato), indicando nella causale un codice specifico che avrà ricevuto dal gestore di identità.

I dettagli sul bonifico da effettuare

La procedura prevede che l’utente esegua un bonifico da un c/c con IBAN italiano a lui intestato o cointestato con causale “SPID per nome cognome – richiesta SPID nnn”, dove nnn è un codice per correlare la richiesta dell’identità al bonifico stesso (da esempio: SPID per Mario Rossi – richiesta SPID 1570/2020”. L’IdP verifica che il nome e il cognome corrispondano al richiedente e che vi sia congruenza fra il numero della richiesta presente nella causale del bonifico e la richiesta.



Modalità già attivata da Lepida

Il bonifico è un ulteriore elemento di verifica dell’identità. “Alcuni gestori hanno già scelto di chiedere una somma simbolica, anche di pochi centesimi di euro, da devolvere poi in beneficenza. Altri potranno decidere di adottare scelte commerciali”, comunica il ministro dell’Innovazione.



Solo Lepida, tra i 9 i gestori di identità digitale a cui poter richiedere Spid, ha già attivato la nuova modalità e ha deciso di far effettuare “un bonifico simbolico (dai dieci centesimi ad offerta libera) come misura ulteriore a tutela del furto di identità. Il totale del bonifico è devoluto in beneficenza sul conto del nucleo di Protezione civile della Regione Emilia Romagna”.

L’operatore verificherà nel giro di pochi giorni le informazioni ricevute dal cittadino ai fini di controlli di sicurezza e antifrode, quindi rilascerà l’identità digitale.

Considerazioni

Questa nuova modalità piacerà di sicuro agli istituti di credito: se un bonifico costa circa 1 euro quanti soldi incasseranno con questa procedura?

Chi sceglierà la nuova modalità “audio-video”?

Comoda per chi: