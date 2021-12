clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino maltempo specie sulle regioni del nord-ovest con piogge, temporali e neve fino in pianura, asciutto con molte nubi al nord-est. Al pomeriggio fenomeni intensi su Romagna, Veneto e Liguria; ancora neve a bassa quota su tutti i settori. In serata precipitazioni e neve fino a quote molto basse su tutti i settori, piogge intense su Veneto e Friuli. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte.



Al Centro

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con pioviggini sparse; piogge più intense a nord della Toscana. Al pomeriggio ancora cieli coperti con precipitazioni più intense sulla fascia Tirrenica; tempo asciutto sulle coste Adriatiche. In serata piogge e temporali in transito su Lazio, Umbria e Abruzzo. Neve intensa in Appennino in calo fino a quote di bassa montagna nella notte.



Al Sud e sulle Isole

Al mattino precipitazioni sparse sulla Sardegna con nuvolosità irregolare associata; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi sulla Sardegna e sulla Campania, stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata precipitazioni attese su Campania, Basilicata e Sardegna; su quest’ultima la quota neve raggiungerà i 900-1000 metri.

Temperature

Minime in rialzo al centro-nord, in calo al sud; massime in aumento al centro-sud, in diminuzione al nord.