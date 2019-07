Remo Ricci, AD di JMA Teko, “In ambienti in building, il 5G deve garantire una elevatissima affidabilità dei sistemi, perché saranno utilizzati anche per applicazioni molto delicate, tra cui la robotica e l’industria 4.0, oppure in situazioni dove si richiede una trasmissione ad alta velocità di una elevata mole di dati, come ad esempio all’interno di impianti sportivi (stadi) e negli edifici industriali”.

Domani 11 luglio, a Bologna, si terrà la presentazione della prima tecnologia al mondo in building 5G ad onde millimetriche. Una soluzione all’avanguardia, sviluppata dai team di JMA Teko e Phazr per la quale, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, è stata scelta la città di Castel San Pietro Terme, sede di JMA Teko, per l’evento di presentazione.

Vedi l’Agenda dell’evento

Una soluzione “5G ad onde millimetriche” unica nel suo genere, “studiata appositamente per coperture in-building, come stadi, edifici industriali e ad uso commerciale”, ha dichiarato a Key4Biz l’amministratore delegato di JMA Teko, Remo Ricci.

“In questi ambienti, il 5G deve garantire una elevatissima affidabilità dei sistemi, perché saranno utilizzati anche per applicazioni molto delicate, tra cui la robotica e l’industria 4.0, oppure in situazioni dove si richiede la trasmissione veloce di una elevata mole di dati, come ad esempio all’interno di impianti sportivi e negli edifici industriali”.

Una tecnologia, ha precisato Ricci, che “attraverso le onde millimetriche offrirà una maggiore “capacità”, intesa come trasporto di enormi quantità di dati”.

“Le onde millimetriche utilizzate dalla nuova tecnologia 5G, – ha affermato l’AD – non penetrano attraverso le pareti, viste le alte frequenze che utilizzano, e quindi il nostro prodotto è progettato per essere installato direttamente nel luogo in cui c’è bisogno di usufruire di questi specifici servizi”.

“La nostra azienda è fortemente radicata sul territorio regionale, con R&D, progettazione e produzione in continua ascesa, sia verso l’Italia che, in Europa e, soprattutto, in America. Abbiamo una necessità impellente di nuove assunzioni di giovani ingegneri”, ha poi annunciato Ricci – sul sito dell’azienda ci sono in consultazione tutte le posizioni aperte – in quanto la domanda di figure specializzate in azienda è in forte crescita.

Tornando al prodotto, l’attenzione all’in-building nasce dal fatto che circa l’80% delle comunicazioni cellulari avviene all’interno di edifici, stadi, aeroporti, metropolitane, etc. Virtualizzando la rete, con tecnologia 5G e onde millimetriche, si possono raggiungere prestazioni senza precedenti che sono la chiave per rendere possibili nuove applicazioni come: realtà virtuale, realtà aumentata, grandi reti di sensori e apparati per lo sviluppo industriale ed evoluzione verso Industria 4.0, chirurgia a distanza e molte altre.

La soluzione 5G di JMA Teko è basata per la componente di banda base sulla piattaforma XRAN, l’unica al mondo per la rete di accesso mobile LTE completamente virtualizzata e già installata in campo, sviluppata con una tecnologia tutta italiana proprio nel settore R&D di Castel San Pietro Terme. Per la componente radio, invece, sfrutta la soluzione sviluppata dal team americano di JMA Wireless, la società capogruppo, che per prima ha prototipizzato un’antenna attiva sulle altissime frequenze (onde millimetriche).