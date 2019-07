Save the date. “5G…NOW!”, l’11 luglio a Bologna il lancio della prima soluzione al mondo in-building 5G ad onde millimetriche

“5G…NOW!” ll lancio della prima soluzione al mondo in-building 5G ad onde millimetriche con una tecnologia che combina eccellenze italiane e statunitensi

11 LUGLIO 2019

Ore 17:00

JMA Podium, Fondo ‘Comella’

Via Emilia Levante, 800 Castel San Pietro Terme (BO)

Il prossimo 11 luglio JMA Teko, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, presenterà, in anteprima assoluta, il proprio prodotto 5G studiato appositamente per le aziende e specificatamente per usi in-building, enterprise e factory: la prima soluzione al mondo ad utilizzare una tecnologia 5G ad onde millimetriche per questo tipo di applicazioni.

L’attenzione all’in-building nasce dal fatto che circa l’80% delle comunicazioni mobili già oggi avviene all’interno di edifici, stadi, aeroporti, metropolitane, etc. Inoltre, il 5G permetterà lo sviluppo di use case innovativi in ambienti finora poco esplorati dalle comunicazioni mobili, in particolare nel mondo della produzione industriale, cambiando radicalmente l’aspetto della fabbrica del futuro e rendendo necessarie tecnologie che permettano la realizzazione di coperture radio in ambienti indoor di elevatissima qualità, pervasività e affidabilità.

La soluzione 5G di JMA Teko, è stata progettata per rispondere a questi requisiti, ed è costituita da due elementi:

la componente di banda base, basata sulla piattaforma XRAN, unica al mondo ad avere realizzato lo stack 4G esclusivamente in software, e attualmente in esercizio in reti commerciali, sviluppata interamente dal settore R&D di JMA Teko a Castel San Pietro Terme;

la componente radio ad onde millimetriche, studiata e realizzata dal team di progetto di JMA Wireless basato in U.S.A. prima al mondo per applicazioni in-building.

L’unione di queste tecnologie e competenze ha portato allo sviluppo di un prodotto 5G che verrà posizionato sia sui mercati Europei (Italia prima di tutti) che in quelli Americani.

L’evento “5G…NOW!” avrà luogo al JMA Podium presso il fondo “Comella” a Castel San Pietro Terme (BO) e si svolgerà indicativamente col seguente programma:

– alle ore 17:00 una presentazione alla stampa tecnica specializzata,

– alle ore 18:00 il convegno di presentazione, al quale seguirà un aperitivo di networking.

Clicca qui per sapere come arrivare in via Emilia Levante, 800 Castel San Pietro Terme.Per informazioni sulla partecipazione e accrediti stampa scrivere a: eventi@supercom.it – 06/85304317