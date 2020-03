5G, Vodafone-Lufthansa lanciano la prima rete privata in Germania

L’uso privato delle reti 5G è uno dei principali trend individuati dal mercato per il 2020 per lo sviluppo del nuovo standard di comunicazione e il fatto che Vodafone non sia proprietaria dello spettro radio nel primo network privato tedesco rappresenta uno sviluppo molto interessante del quadro sul mercato della connettività.

Reti private, Germania all’avanguardia

Si tratta della prima manifestazione concreta di quanto voluto dal regolatore tedesco delle comunicazioni, BNetzA, che in sede di asta 5G ha voluto destinare 100 Mhz in banda 3.7-3.8 Ghz ad aziende ed organizzazioni del settore pubblico.

Per la prima volta, un’azienda privata potrà (volendo) tagliare fuori le telco dal circolo della connettività.

Vodafone Germany sposa il nuovo scenario

Una magagna potenziale non certo secondaria per le telco, anche se in questo primo caso tedesco Vodafone Germany ha sposato di buon grado questo nuovo scenario, potenzialmente disastroso perché potrebbe rappresentare la sottrazione agli operatori della gestione delle frequenze radio, un asset sul quale finora le telco hanno esercitato una sorta di monopolio.

“L’economia tedesca ha bisogne del 5G. Noi sappiamo fare il 5G – ha detto Hannes Ametsreiter, Ceo di Vodafone Germany – In qualità di partner per il 5G, vogliamo aiutare la nostra industry a mantenere una posizione di vertice a livello internazionale in futuro. Chi oggi si concentrerà sulle nuove tecnologie, sarà in posizione di avanguardia un domani”.

Vodafone si impegna a portare il 5G nelle attività industriali quotidiane dei suoi partner al più presto. “Nelle fabbriche. Nei parchi tecnologici. E anche negli hangar aeroportuali. Il tutto con reti individuali su misura di campus che disegniamo in base ai bisogni particolari dei nostri partner”, ha aggiunto il manager di Vodafone.

Reti private mercato di nicchia

Realisticamente parlando, il mercato delle reti private potrebbe diventare una nicchia per le telco, una nicchia sì ma assai lucrosa.

In concreto, una rete 5G potrebbe avere le dimensioni ampie di un campus universitario ma anche occupare semplicemente alcuni piani di un edificio.

Le sue dimensioni posso variare, ma quello che conta di più è la possibilità di customizzare la rete alle reali esigenze del cliente soprattutto in termini di security.

Detto questo, però, la realizzazione e l’operatività di una rete è un business che costa. Non si tratta di qualcosa che può permettersi chiunque.

Il caso della rete privata di Lufthansa

Nel caso della rete privata di Lufthansa, l’hangar è grande abbastanza da ospitare quattro aerei e i primi casi d’suo riguardano l’utilizzo di realtà virtuale e aumentata per visualizzare in 3D i dati di design delle attrezzature di cabina su tablet e altri dispositivi nelle fusoliere vuote degli aerei.

Questo è soltanto il primo caso d’uso sviluppato finora, ma ce ne saranno sicuramente altri.

Lufthansa ha reso noto che ora è in grado di cambiare le caratteristiche di download e upload della rete. Il trasferimento di dati in CAD è estremamente complesso in rete, e tutti i dati sono processati all’interno dell’hangar. Questo tipo di servizio è alquanto ricercato da alcuni clienti.

Ma mentre l’uso privato della rete 5G sembra potenzialmente interessante per il mercato tedesco, le cose potrebbero essere molto diverse altrove. La minaccia per il business delle telco derivante da questo modello è evidente: le telco rischiano semplicemente di essere tagliate fuori. Le attrezzature di rete si possono acquistare direttamente dai produttori, dagli integratori mentre altri consulenti possono occuparsi della realizzazione e gestone del network le cui licenze d’uso potrebbero restare in mano al cliente. Proprietario dell’area coperta.

L’obiettivo di Vodafone Germany è quello di comprovare il suo ruolo di partner, diversificando la sua attività e proponendosi come partner per nuovi servizi nel mercato enterprise. Forse questo non diventerà un trend che ridisegna l’industria della connettività, però si tratta di un primo esempio concreto di come terze parti possano entrare in gioco e impadronirsi di ricavi un tempo destinati alle telco.

In questo caso, Vodafone Germany ha sfruttato il nuovo scenario e si è proposta per la gestione di servizi.