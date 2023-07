Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT: “INWIT si è aggiudicata, in qualità di mandataria in RTI con Tim e Vodafone, il bando del PNRR per la densificazione 5G in 1.200 aree del Paese attualmente in digital divide. Sono 22 le aree della Sardegna di questo piano, corrispondenti a 18 siti da realizzare'.

Durante il convegno “reti Ultraveloci, sfide e opportunità della Regione Sardegna” organizzato da Infratel e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che si è tenuto in Comune a Cagliari, venerdì 30 giugno, Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT è intervenuto con una sua dichiarazione: “INWIT si è aggiudicata, in qualità di mandataria in RTI con Tim e Vodafone, il bando del PNRR per la densificazione 5G in 1.200 aree del Paese attualmente in digital divide. Sono 22 le aree della Sardegna di questo piano, corrispondenti a 18 siti da realizzare. L’incontro di oggi è importantissimo per consolidare il percorso di dialogo con il territorio e di superamento delle criticità. In Sardegna al momento abbiamo attivato il primo impianto 5G a Villaperuccio e sono in lavorazione 13 dei 18 siti, dei quali 6 sono in costruzione – ha detto Suigo – Abbiamo riscontrato difficoltà nel 23% dei siti e nel 17% delle aree. Sono ancora troppi i vecchi regolamenti comunali non allineati con le previsioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche che creano ostacoli alla realizzazione. Auspichiamo la pronta sottoscrizione della Convenzione e dei protocolli di intesa sul PNRR con Anci/Infratel/Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gli operatori. Accogliamo con favore la conferma data oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler adottare una Direttiva per informare ulteriormente gli enti locali circa le semplificazioni normative adottate e la necessità di adeguare i propri regolamenti”.