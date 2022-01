Secondo il Rapporto GSA sul mercato 5G per l'anno 2021, a livello globale, sono 487 gli operatori che stanno investendo in 145 mercati tra test, acquisizione di licenze, implementazione delle infrastrutture e primi lanci di servizi. Cresce il 5G stand alone.

Rapporto sul mercato mondiale del 5G

Alla fine di dicembre 2021, risultavano attive più di 200 reti commerciali 5G in 78 Paesi di tutto il mondo. Il doppio rispetto all’anno prima.

Secondo il Rapporto GSA sul mercato del nuovo standard di rete mobile per l’anno passato, a livello globale sono 487 gli operatori che stanno investendo in 145 mercati tra test, acquisizione di licenze, implementazione delle infrastrutture e primi lanci di servizi.

Le opportunità per gli utilizzatori

Ma che cos’è una rete commerciale 5G? Quali sono i vantaggi per l’utente? Chiunque abbia sottoscritto un contratto con questi operatori, sostanzialmente, avrà la possibilità di sperimentare la grande velocità di navigazione, la capacità di trasmissione dati, l’elevata connettività e l’alta qualità dei suoi servizi, tra cui il gaming, la realtà virtuale, l’infotainment, il digitale immersivo.

Non solo una straordinaria capacità di connettere le persone, ma anche le cose, le macchine e i dispositivi. Per questo, con una rete di ultima generazione è possibile sfruttare tutte le potenzialità dell’Internet delle cose (IoT) e dell’automazione (quindi la robotica), per quel che riguarda l’industria.

Ma c’è anche la sanità, la telemedicina (anche per chirurgia e altri interventi di una certa criticità) e i veicoli automatizzati (quindi a guida autonoma o teleguidati) per quel che riguarda le autostrade e le strade del futuro prossimo, in sicurezza e con bassi consumi energetici per le batterie.

Servizi di rete 5G sono stati attivati e quindi offerti al mercato in 72 Paesi, durante il 2021, di cui il 41,5% servizi 5G FWA.

Cresce l’architettura stand alone

Altri 99 operatori hanno invece avviato piani di investimento nel 5G standalone in 50 tra Stati e regioni.

Un’architettura “standalone” prevede che la rete 5G sia completamente autonoma, cioè che ogni terminale abilitato sia connesso al nuovo standard mobile senza intermediazioni tecnologiche (come invece accadeva con il 5G non-standalone, o 5G NSA, che non era assolutamente autonomo e doveva appoggiarsi alla rete 4G per la gestione ottimale della connessione e della commutazione dei sevizi).

A livello di dispositivi, invece, il Rapporto ha registrato l’annuncio di lancio di 614 smartphone 5G, il 120% in più rispetto ai 278 catalogati a fine 2020.

In totale, in tutto il mondo, ci sono 857 modelli di smartphone 5G disponibili sul mercato, in aumento del 155% rispetto a dicembre dell’anno passato (quando erano 335).